«Хьюстон, у нас проблемы»: спасет ли ОПЕК+ от мирового кризиса

Альянс ОПЕК+ создан 10 декабря 2016 года по инициативе России и Саудовской Аравии (входит в ОПЕК) после падения мировых цен на нефть ниже 30 долларов за бочку. Тогда европейский сорт Brent, один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка, подешевел до 27 долларов. Стало ясно, что усилий Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК не хватает для балансировки спроса и предложения на рынке. Перепроизводство нефти обрушило цену сырья. Доля ОПЕК в мировой добыче достигает примерно 33%, на нее приходится примерно ⅔ мировых запасов нефти. Поэтому страны ОПЕК в ноябре 2016 года договорились сократить добычу нефти, а в декабре к соглашению присоединились другие страны, не входящие в ОПЕК. Среди них — Россия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Экваториальная Гвинея, которая позже присоединилась к ОПЕК. Доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти достигает 40%. В расширенный альянс из более чем 20 государств не входят другие крупные нефтедобывающие страны — США, Канада, Норвегия. Саудовская Аравия, РФ и США считаются крупнейшими производителями нефти среди всех стран.