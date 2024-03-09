«Хьюстон, у нас проблемы»: спасет ли ОПЕК+ от мирового кризиса

«ОПЕК+ должен восстановить добычу нефти в 2025 году. Если альянс этого не сделает, то у нас будет проблема», заявил аналитик Kpler Виктор Катона, выступая 26 февраля на конференции Kpler Market Insight Forum в Лондоне.
«Действительно, такая точка зрения есть на рынке. Ее выразителями являются ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти и крупные нефтяные компании», — пояснила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», комментируя мнение Виктора Катона.
После скачка цен потребители отказываются от товара, разрушается спрос и цены падают вниз. Такая волатильность разоряет предприятия, сокращает экономику. Резкие ценовые колебания могут повторятся, пока спрос и предложение не сбалансируются.
В случае, если появится нвоый «черный лебедь», сопоставимый по своей силе пандемии, цены на нефть снова, как и четыре года назад, могут стать отрицательными из-за того, что все нефтехранилища были заполнены из-за перепроизводства.
Кто прав?
ОПЕК выпустила прогноз, по которому к 2025 году произойдет значительный рост потребления нефти. Причиной, по мнению организации, станет снижение процентных ставок в мире и, как следствие, рост потребления со стороны Китая, Индии и Ближнего Востока. Прогноз предполагает дефицит предложения в случае, если ОПЕК не откажется от текущего сокращения добычи и не нарастит инвестиции в нефтяную промышленность. Данный прогноз был выпущен в ответ на прогнозы о том, что мировой спрос на нефть близок к пику.
Противоположенное мнение высказывает Международное энергетическое агентство (МЭА). Согласно его прогнозу, спрос на нефть резко снизится в этом году и в конечном итоге достигнет пика уже к 2030 году — благодаря внедрению возобновляемых источников энергии и электромобилей.
«Кто в итоге окажется прав? Неизвестно. Вопрос о том, насколько успешным окажется энергопереход, остается предметом жарких дискуссий. Наверное, реальность окажется где-то посередине», — считает российский эксперт Людмила Рокотянская. Есть более нейтральные прогнозы, например, от агентства Morningstar. По их мнению, энергопереход все-таки приведет к сокращению потребления нефти, но далеко не сразу. Если сейчас мир ежедневно потребляет порядка 100 млн баррелей в сутки, то к 2050 году будет потреблять 88. При этом агентство выражает те же опасения, что и ОПЕК.
«Если энергопереход окажется не таким эффективным, как прогнозируется, а мир при этом не позаботится заранее об инвестициях в нефтяную отрасль, то цены на нефть и правда могут взлететь, — считает Людмила Рокотянская. — Потому что добыча нефти требует денег и времени. Нужно постоянно бурить новые скважины, осваивать новые месторождения, чтобы бы поддерживать хотя бы тот уровень добычи, который уже достигнут».
Рост цены нефти выше 100 долларов и выше в сегодняшней ситуации может привести к мировому кризису. Такая цена ускорит инфляцию в странах, приведет к спаду. Международный валютный фонд (МВФ) пока прогнозирует в 2024 году рост мировой экономики на 3,1%. «Дорогую нефть меньше покупают, соответственно, и глобальная экономика может войти уже в рецессию при цене 110−120 долларов за баррель», — напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Что происходит сейчас на рынке нефти
Европейский сорт Brent в январе-феврале подорожал на 9%, а сейчас торгуется в диапазоне 81−83 доллара за баррель. Американский сорт West Texas Intermediate (WTI) за это время подорожал на 8%.
Цены растут после сокращения поставок ОПЕК+ и в ожидании продления сокращения добычи на второй квартал.
Главный экономист глобальной сырьевой компании Trafigura Group Саад Рахим в интервью Bloomberg назвал рынок «напряженным». По его мнению, возвращается спрос в мировой экономике, растет промышленное производство и нефтехимия, остается высоким спрос на топливо в Азии.
Что будет в случае распада ОПЕК+
Может повториться ситуация первого года пандемии. В 2020 году страны ОПЕК+ не смогли между собой договориться о параметрах сокращения добычи. Начиналась пандемии и стало ясно, что нельзя избежать снижения глобального экономического роста, падения спроса на сырье. Саудовская Аравия предлагала резко сократить поставки нефти, но это предложение не поддержала Россия — ключевой союзник по альянсу.
В итоге Саудовская Аравия, которая вместе с РФ и США входят в тройку крупнейших производителей нефти, объявила об увеличении добычи на 23% до 12 млн баррелей в сутки. В итоге мировые цены упали более чем в 2 раза из-за перепроизводства нефти. Цена Brent достигала 16 долларов, WTI — 18 долларов за бочку к началу апреля. Нефтехранилища быстро заполнялись — во время пандемии и карантина такое количество нефти, топлива оказалось невостребованным.
А 20 апреля 2020 года впервые в истории цена фьючерсов на поставку американского сорта WTI упала до 0,01 доллара за баррель, а через пару часов цена контрактов стала отрицательной.
Продавцам пришлось доплачивать покупателям больше этой суммы за каждую бочку, чтобы они забрали нефть. 20 апреля вошло в историю как «черный понедельник».
В этот день стратегический центр хранения запасов нефти в Кушинге (США), крупнейший в мире, оказался заполненным. Здесь в 15 терминалах могут хранится 90 млн баррелей нефти или 13% мощностей хранения США. Свободные мощности хранилищ в мире быстро приближались к рекордной низкой отметке 570−580 млн баррелям в апреле, а летом ожидалось полное заполнение всех мировых резервуаров для хранения нефти, по оценке Института энергетики и финансов.
Но постепенно ситуация начала улучшаться. Цена нефти начала расти после вступления в силу нового апрельского соглашения ОПЕК+: все 23 страны альянса договорились поэтапно снизить добычу. Сначала в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле-декабре на 7,7 млн, и на 5,8 млн баррелей в сутки до апреля 2021 года. Страны G20 также начали сокращать добычу совместно с альянсом, но в своих пропорциях.
С тех пор мониторинговый комитет ОПЕК+ контролирует спрос, предложение нефти в мире и дает рекомендации странам альянса о размерах добычи. От цены нефти, баланса спроса-предложения зависит размер инвестиций в нефтедобычу. Нехватка денег для разработки месторождений приводит к скачку стоимости нефти, энергии, если спрос обгоняет предложение сырья.
Повторится ли 2020 год
В ноябре 2023 года ОПЕК+ объявила о дополнительных добровольных сокращениях до 2,2 млн баррелей в сутки. А 10 декабря 2023 года, в день 7-летнего юбилея создания объединения, его участники подтвердили единство в принятии решений.
Насколько оправдано предупреждение Kpler о проблемах и скачке цен, если ОПЕК+ не увеличит добычу?
«Пытаться спрогнозировать, какими будут цены на нефть к 2025 году — дело неблагодарное. Этот рынок сильно политизирован. Мы, как минимум, не знаем, каким будет состав ОПЕК+ к 2025 году», — пояснила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», комментируя мнение Виктора Катона.
«В 2024 году мы ожидаем, что цены на Brent составят в среднем 81,13 доллара за баррель, что немного ниже общего уровня этого года, — сообщается в прогнозе Kpler. — Лишь обычная летняя напряженность подтолкнет Brent обратно на восходящую траекторию, завершив год чуть выше отметки в 85 долларов за баррель».
«Большинство членов ОПЕК+ это страны, у которых доля нефтегазовых доходов бюджета от 20% и выше. В России это доля 32−33% и выше, у Саудовской Аравии — до 85%», — напомнил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев. Он сомневается в возможности повторения 2020 года — «сейчас ситуация строго противоположная».
По мнению эксперта, странам ОПЕК+ наоборот не выгодно повышать добычу, а выгоднее держать цены на стабильном уровне, чтобы бюджетные доходы этих стран были выполнены по своим планам.
«Приемлемым уровнем для большинства участников ОПЕК+ считаются цены в районе от 80 до 90 долларов за баррель Brent, — пояснил Игорь Юшков. — Этот коридор всех бы устраивал, и даже Россию, учитывая, что Россия имеет скидку на свою нефть». Например, российская нефть стоит примерно на 10 долларов дешевле, чем Brent. «Наша нефть с учетом цена февраля стоит порядка 72 долларов за баррель, и это укладывается в параметры нашего бюджета на 2024 год», — напомнил эксперт.
Поэтому ОПЕК+ будет балансировать свою добычу и экспорт, ориентируясь на коридор 80−90 баррель долларов за баррель, прогнозирует Игорь Юшков. Поэтому повторение нефтяного кризиса 2020 года не ожидается.
Что такое ОПЕК+
Альянс ОПЕК+ создан 10 декабря 2016 года по инициативе России и Саудовской Аравии (входит в ОПЕК) после падения мировых цен на нефть ниже 30 долларов за бочку. Тогда европейский сорт Brent, один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка, подешевел до 27 долларов. Стало ясно, что усилий Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК не хватает для балансировки спроса и предложения на рынке. Перепроизводство нефти обрушило цену сырья. Доля ОПЕК в мировой добыче достигает примерно 33%, на нее приходится примерно ⅔ мировых запасов нефти. Поэтому страны ОПЕК в ноябре 2016 года договорились сократить добычу нефти, а в декабре к соглашению присоединились другие страны, не входящие в ОПЕК. Среди них — Россия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Экваториальная Гвинея, которая позже присоединилась к ОПЕК. Доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти достигает 40%. В расширенный альянс из более чем 20 государств не входят другие крупные нефтедобывающие страны — США, Канада, Норвегия. Саудовская Аравия, РФ и США считаются крупнейшими производителями нефти среди всех стран.
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