ЦБ хочет обязать крупные компании принимать СБП и цифровой рубль

Что касается цифровых рублей, то их прием станет обязательным для компаний с выручкой от 30 млн руб. с 1 октября 2026 года, а для тех, у кого она более 20 млн руб. — с 1 октября 2027 года. Исключение составят лишь торговые объекты с годовым оборотом менее 5 млн руб. — они будут освобождены и от принятия карт «Мир».