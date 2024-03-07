Точечное банкротство: что делать вкладчикам в новой ситуации

ЦБ РФ отозвал 21 февраля лицензию у Киви-банка, а 28 февраля — банка «Гефест». Это были старожилы на банковском рынке, пережившие несколько «волн» зачисток регулятора и кризисов в стране. Первый работал с 1993 года, второй — с 1990 года. Оба входят в систему страхования вкладов, а значит их клиенты получат свои деньги со счетов в пределах страхового лимита.
Если «Гефест» по величине активов занимал одно из последних (336-е) мест среди кредитных организаций страны, то Киви-банк — 89-е место.
Отзыв лицензии Киви-банка стал одним из самых болезненных и резонансных в российской истории банкротств банков впервые за почти 10 лет. Так, Киви-банк управлял популярными системами Qiwi-кошельков и международных денежных переводов Contact. Российские граждане, уехавшие жить в другие страны, часто пользовались этими услугами.
Как показали проверки ЦБ, банк был центром в этой системе переводов и платежей для масштабных незаконных операций: вывод денег, отмывание, финансирование теневого бизнеса.
В последний раз громкие банкротства произошли в 2017 году: тогда потеряли лицензию банк «Югра»(29-е место по размеру активов) и Татфондбанк (42-е место).
ЦБ «лечил» Киви-банк несколько лет — выдавал предписания для устранения нарушений, проверял. «Мы очень плотно работали с Киви-банком», — заявила зампред Банка России Ольга Полякова в интервью «Интерфаксу».
«Несмотря на все действия, банк постоянно находил все новые и новые способы обхода наших мер, — пояснила она. — С каждым днем он создавал все больше рисков для граждан и стабильности финансового сектора».
Сдать или потерять лицензию
ЦБ РФ в 2023 году не отзывал банковские лицензии. Только три банка добровольно сдали лицензии в результате реорганизации и присоединения к более крупным банкам, согласно статистике ЦБ РФ. В 2022 году было отозвано всего три лицензии из-за нарушений законов, в 2021 — 26, в 2020 — 16, в 2019 году — 28.
Но выдавались и новые лицензии: иногда новые «прачечные» открывались вместо ликвидированных. Вскоре государство резко сократило отмывочные лазейки: на на 1 января 2024 года в стране работало чуть больше 300 банков и 37 небанковских кредитных организаций, по данным регулятора.
В Банке России исключили новую волну банкротств банков.
«Это точечная совершенно работа. Полтора года мы ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий. Никто не давал поводов. А тут накопились претензии», — пояснил журналистам первый зампред регулятора Дмитрий Тулин, комментируя отзывы двух банковских лицензий за неделю.
«В 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий», — указывается в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
Мелким здесь не место
Лицензии, скорее всего потеряют банки, которые не входят в список 100 крупнейших, прогнозируют в «Эксперт РА». «Многие из них не имеют сильных точек роста бизнеса и больше подвержены рискам регулирования и надзора», — отмечается в исследовании агентства.
Причины закрытия банков: жесткая конкуренция среди банков, технологическое отставание у небольших банков и отсутствие «ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков».
Кроме этого, ЦБ РФ ужесточает требования к выдаче потребительских кредитов: необходимы создавать резервы под рискованные займы. Чистая прибыль банков в 2024 году резко сократится на 15% до 2,8 трлн рублей, прогнозируют в «Эксперт РА». Большая ее часть — около 2,1 трлн рублей — придется на 10 крупнейших банков. Они увеличат отрыв от других банков за счет более низкой стоимости привлечения средств и технологического превосходства.
Но пока ситуация остается стабильной — прибыль сектора выросла на 40% в январе 2024 года. «Количество прибыльных банков в январе 2024 года выросло до 292, что составляет 90% от их общего числа (в декабре — 219, или 68%)», — сообщается последнем обзоре регулятора. Остается высокой концентрация прибыли — только один Сбербанк обеспечивает почти половину всех доходов банковского сектора. Банкам из второй сотни остаются «крошки со стола», следует из статистики сервиса «Финуслуги» Московской биржи.
Что будет дальше
В целом Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», отметил хорошее состояние банковской отрасли: в прошлом году банки получили рекордную прибыль в размере 3,3 трлн рублей, а запас капитала достиг значительного уровня в 7,5 трлн рублей.
По его оценке, банки Киви-банк и «Гефест» были довольно специфичными, но «нельзя исключать, что на фоне отмены регуляторных послаблений и сложной операционной среды у отдельных некрупных банков возникнут какие-то проблемы, которые привлекут внимание регулятора».
«Банк России в целом сокращает количество мелких банков», — отметил Денис Перепелица, к.э.н., директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По его мнению, у мелких банков меньше надежность, им сложнее конкурировать и в некоторых случаях просто вынуждены идти на нарушение законов. «В таких обстоятельствах вопрос отзыва лицензии становится лишь вопросом времени», — пояснил экономист.
В 2022—2023 годах банк России не отзывал лицензии из-за сложной геополитической и макроэкономической ситуации, большого количества санкций против банков из первой сотни, считает он. «Отзывать лицензии у неподсанкционных банков в тех обстоятельствах было неразумным», — отметил Денис Перепелица.
По его оценке, сейчас банки адаптировались к санкциям, выстроили новые партнерские связи в дружественных странах и решили большинство своих проблем. В итоге Банк России просто вернулся к своей обычной практике по очистке банковского сектора от наиболее рискованных и слабых игроков.
Борьба с оттоком и теневым курсом рубля
Еще одна причина ужесточения контроля ЦБ РФ и роста вероятности закрытия банков — необходимость контроля за оттоком капитала из России. «Мелкие банки, как правило идут на различные нарушения, связанные с выводом капитала, для повышения нормы прибыли, особенно в условиях, когда законным путем уже не удается получать прибыль», — считает Денис Перепелица.
Новости об отзыве нескольких лицензий привели к росту панических настроений, ожиданий укрупнения банковского сектора. «Вместе с тем, две ситуации с отзывами лицензий в феврале 2024 года крайне непохожи, что вряд ли стоит воспринимать как тенденцию», — считает Дарья Динец, д.э.н., заведующая кафедрой финансы и кредит экономического факультета РУДН.
«Киви-банк — опорный банк нескольких платежных сервисов, включая кошелек Pyypl для оплаты интернет-покупок за рубежом. “Гефест” — убыточный провинциальный банк с владельцами — поставщиками театрального инвентаря и с рядом “отмывочных” скандалов за плечами», — напомнила экономист.
Поэтому одна из причин отзыва лицензии Киви-банка — стремление государства ограничить теневой оборот и формирование нелегального курса конвертации рубля для внешнеторговых операций, попытка перевести этот оборот под контроль более управляемого банка, считает Дарья Динец.
По ее мнению, государство также может таким образом бороться с оттоком капитала из страны, поскольку сервис Pyypl и платежная система Contact активно использовались релокантами.
«Этим отзывом лицензий Банк России показал свою жесткость», — считает эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. По ее мнению, сигнал можно интерпретировать так: «если банки будут нарушать действующие законодательство, отзыв лицензии у них неизбежен вне зависимости от размера активов банка».
Около 8 банков лишатся лицензии по этом причине, считает эксперт. Еще примерно столько же закроется добровольно.
Что делать вкладчикам
Доля рынка 30-ти крупнейших по объему привлеченных вкладов населения банков в 2023 году увеличилась с 93,3% до 94,4%, подсчитало Агентство страхования вкладов (АСВ). Доля Сбербанка по итогам года снизилась с 43,6% до 42,8%. А приток сбережений населения на банковские вклады вырос на 20%!
Ольга Гогаладзе дала несколько советов как снизить риск потери сбережений при открытии вклада в банке:
• Лучше выбирать банк из Топ-100 банков России по размеру активов или из списка ЦБ РФ системно-значимых банков. Крупные банки надежнее и реже банкротятся в случае отзывы лицензии.
• Банк должен получать чистую прибыль. Проверить результаты банка можно на сайте Финуслуг Мосбиржи или сайте Цб РФ.
• Банк должен входить в систему страхования вкладов.
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