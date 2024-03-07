Точечное банкротство: что делать вкладчикам в новой ситуации

ЦБ РФ отозвал 21 февраля лицензию у Киви-банка, а 28 февраля — банка «Гефест». Это были старожилы на банковском рынке, пережившие несколько «волн» зачисток регулятора и кризисов в стране. Первый работал с 1993 года, второй — с 1990 года. Оба входят в систему страхования вкладов, а значит их клиенты получат свои деньги со счетов в пределах страхового лимита.