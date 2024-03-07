Техномания, страх инвесторов и Китай: что стоит за рекордами золота и биткойна

Во вторник, 5 марта, биткоин и золото одновременно поставили новые ценовые рекорды: биткойн достиг отметки $69 202 за монету, побив рекорд, установленный в ноябре 2021 года ($68 999,99), а золото взлетело до $2 141,79 за тройскую унцию, превзойдя предыдущий максимум ($2 135), установленный всего несколько месяцев назад, в начале декабря 2023 года. Позже их цена снизилась (на 7% — до $63 400 у биткоина и на 0,8% — до $2 131 — у золота).
Чистый импульс
Биткойн, как пишет Bloomberg, переживает настоящий взлет. «Если бы вы купили его год назад, то к настоящему времени утроили бы свои деньги», — отмечает агентство. Криптовалюта начала расти после того, как в январе американские регулирующие органы одобрили спотовые биржевые фонды биткоина, выпущенные лидерами Уолл-стрит, включая Fidelity и BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, отмечает Financial Times (FT).
Таким образом, американские инвесторы теперь могут получить доступ к биткоину, не прибегая к услугам сомнительных бирж или холодных кошельков, замечает Bloomberg.
По данным криптоинвестиционной группы CoinShares, с первого дня торгов 11 января в недавно утвержденные биткоин-фонды ETF влилось более $7,5 млрд.
Другая причина заключается в том, что «техномания, похоже, снова охватила американский фондовый рынок», а биткоин, как правило, хорошо себя чувствует, когда Nasdaq, считающаяся технологической биржей США, демонстрирует высокие показатели. Цену токена также толкает приближающееся обновление сети биткоина — так называемый «халвинг биткоина»(процесс, при котором вознаграждение за создание нового блока в блокчейне биткоина уменьшается вдвое). Оно запланировано на апрель 2024 года и должно замедлить обращение доступных монет. Биткоин-быки ожидают, что это будет способствовать дальнейшему росту стоимости криптовалюты, замечает FT.
Феномен Китая
По данным Financial Times, рекорд золота стал продолжением ралли, начавшимся в конце прошлой недели, вызванным растущими надеждами на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. «Золото — актив, не приносящий дохода, — выигрывает от снижения стоимости заимствований, поскольку инвесторы считают, что они не так уж много потеряли, не вложив свои деньги в облигации», — объясняет издание. По данным Reuters, трейдеры считают, что вероятность снижения ставки ФРС в июне составляет 72%.
Однако, по данным FT, это не единственное объяснение взлету желтого металла.
«Это скрытое ралли, — прокомментировал Financial Times Росс Норман, исполнительный директор отраслевого издания Metals Daily. — Западный инвестор не стоит за ним. Золото продолжает поступать на восток».
Аналитики соглашаются, что рекордный рост золота поразителен, учитывая резкий рост процентных ставок в последние годы: базовая ставка ФРС по-прежнему находится на 22-летнем максимуме в диапазоне от 5,25% до 5,5%, что, в теории, должно было снижать привлекательность золота.
По данным Reuters, спотовое серебро во вторник выросло на 0,4% до $23,77, платина — на 0,8% до $888 за унцию, а палладий подорожал более чем на 1% до $958,05.
Право на беспокойство
«В отличие от биткойна, золото не является спекулятивным активом. Обычно все происходит наоборот», — отмечает Bloomberg. Одна из причин, по которой люди покупают биткойн, заключается в том, что они видят, что активы в целом растут, и хотят поучаствовать в этой гонке, тогда как золото чаще всего используется в качестве убежища, когда инвесторы беспокоятся, что все остальное падает, поясняет издание.
«Однако оба актива рассматриваются их самыми ярыми фанатами (в западной прессе они получили название “HODLers” (long-term holders of a cryptocurrency, т.е инвесторы, покупающих и держащих криптоактивы независимо от их цены) и “goldbugs” — т.е. тех, что сосредотачивает силы на золоте) как высшая форма денег», — подчеркивает Bloomberg.
«Мы находимся в условиях, когда правительства большинства развитых стран несут самую большую долговую нагрузку со времен Второй мировой войны. Не нужно быть фанатом идеи “смерти доллара”, чтобы понять, это означает, что инвесторы, вероятно, имеют право быть немного более обеспокоенными, чем обычно, относительно целостности государственных валют», — заключает автор Bloomberg.
Рост золота началось еще 16 месяцев назад, после того, как США применили «оружие доллара» в рамках санкций против России за ее действия на Украине, напоминает FT. К концу 2022 года оно взлетело на 30% с отметки чуть выше $1600 долларов за тройскую унцию.