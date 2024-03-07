Техномания, страх инвесторов и Китай: что стоит за рекордами золота и биткойна

«В отличие от биткойна, золото не является спекулятивным активом. Обычно все происходит наоборот», — отмечает Bloomberg. Одна из причин, по которой люди покупают биткойн, заключается в том, что они видят, что активы в целом растут, и хотят поучаствовать в этой гонке, тогда как золото чаще всего используется в качестве убежища, когда инвесторы беспокоятся, что все остальное падает, поясняет издание.