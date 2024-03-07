Мировые цены на золото достигли исторического максимума

Одним из факторов такого роста аналитики называют планы Федрезерва США перейти к снижению ключевой ставки. Об этом сообщил глава американского регулятора Джером Пауэлл, но дал понять, что конкретного решения до сих пор нет. Тем не менее это очень сильно влияет на спрос, отмечает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Подобный скачок связан сразу с несколькими событиями. Первое: Минфин США добавил в начале недели сразу $150 млрд ликвидности через различные программы финансирования. Так совпало, что у них пришли и бюджетные выплаты, и так далее. Часть этих денег была сразу “припаркована” в защитных активах. Золото — главный среди них».