Мировые цены на золото достигли исторического максимума

Одним из факторов такого роста аналитики называют планы Федрезерва США перейти к снижению ключевой ставки. Об этом сообщил глава американского регулятора Джером Пауэлл, но дал понять, что конкретного решения до сих пор нет. Тем не менее это очень сильно влияет на спрос, отмечает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Подобный скачок связан сразу с несколькими событиями. Первое: Минфин США добавил в начале недели сразу $150 млрд ликвидности через различные программы финансирования. Так совпало, что у них пришли и бюджетные выплаты, и так далее. Часть этих денег была сразу “припаркована” в защитных активах. Золото — главный среди них».
Второе событие связано с недавними комментариями Пауэлла. Глава ФРС достаточно лояльно относится к тому, что ставка будет понижаться в будущем, а золото имеет обратную корреляцию к стоимости капитала. Мы видели моментальный скачок после его последних комментариев. При этом драгоценный металл достиг своих 50-летних максимумов. В дальнейшем мы увидим уровень 2,2−2,3, который пролетим очень быстро.
Аналитики отмечают, что крупнейшими покупателями актива остаются мировые Центральные банки. По данным Всемирного совета по золоту, за прошлый год высокий спрос на драгметалл со стороны регуляторов привел к росту его стоимости на 10%. А в январе регуляторы разных стран увеличили суммарный объем закупок более чем в два раза по сравнению с декабрем.
Но на первый план сейчас выходят еще и геополитические риски, которые могут привести к долгосрочному росту котировок, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская: «Можно выделить геополитический конфликт на Ближнем Востоке, который способствует нарастанию инфляционных ожиданий. И второй момент — это новости, связанные с экспроприацией российских валютных резервов западными странами».
Это действительно прецедент, и он оказывает огромное влияние на другие страны, они начинают задумываться о диверсификации своих резервов и, соответственно, покупают золото. В январе мировые Центробанки увеличили суммарный объем закупок более чем вдвое по сравнению с декабрем. Возможно, в данный момент тоже происходят какие-то закупки золота.
Аналитики немецкого Commerzbank в беседе с Reuters обратили внимание на то, что рост цен на золото происходит одновременно с увеличением спроса на биткойн. Они также связывают это с интересом в преддверии снижения ключевых ставок. Однако эксперты опасаются, что драгметалл может резко подешеветь, как это произошло во вторник с биткойном, который достиг рекордного показателя в $69 тыс. за монету, а затем обвалился до $60 тыс.
Владислав Викторов