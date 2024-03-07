Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валютном рынке

Динамику лучше рынка за неделю показали ИТ и металлургический сектора. Индексы MOEXIT и MOEXMM прибавили более 1,5% и 2% соответственно. Металлурги росли на фоне рекордного роста цен на золото. Котировки золота на неделе обновили исторический максимум на фоне снижения американской валюты и предпосылок к снижению базовой ставки в США. В то же время снижение продемонстрировал транспортный сектор. Индекс MOEXTN потерял около 0,25%.