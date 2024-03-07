Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валютном рынке

Российский рынок
Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум 2023 года и продолжил рост. По нашим оценкам, потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности в текущем году составит порядка 30%, при этом 20% придется на рост цены акций и около 10% — на дивидендную доходность.
Рынок продолжает рост на фоне ожиданий прихода дивидендов. По нашим оценкам, общий объем выплат может составить 5 трлн рублей в 2024 году.
Так, на неделе совет директоров Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рублей на акцию. Доходность составила 8,6%.
За неделю российский среднесрочные и долгосрочные облигации снизились. Индекс гособлигаций RGBI потерял более 1%, а это значительное снижение.
В отсутствии предпосылок к снижению инфляции, а, соответственно, и предпосылок к снижению ключевой ставки российские бонды будут оставаться под давлением. Помимо этого, на котировки облигаций оказывает давление Минфин, стремящийся занять большие объемы на первичном рынке.
Так, по данным Росстата на 4 марта инфляция в Росси превысила 7,6%.
Динамику лучше рынка за неделю показали ИТ и металлургический сектора. Индексы MOEXIT и MOEXMM прибавили более 1,5% и 2% соответственно. Металлурги росли на фоне рекордного роста цен на золото. Котировки золота на неделе обновили исторический максимум на фоне снижения американской валюты и предпосылок к снижению базовой ставки в США. В то же время снижение продемонстрировал транспортный сектор. Индекс MOEXTN потерял около 0,25%.
Глобальные рынки
Американские рынки на неделе показали снижение. В частности, индекс S&P500 завершил день вблизи 5100 пунктов. Индекс остается в рамках среднесрочного восходящего тренда.
Снижение индекса обусловлено ожиданием статистики с рынка труда в США, которые публиковались в пятницу.
На долговом рынке доходности продолжили снижаться в середине и начале кривой. В частности, доходность десятилетней эталонной облигации приблизилась к 4,1%.
Снижение обусловлено опубликованной на прошлой неделе статистикой: замедлением темпов роста экономики США и постепенно снижающейся инфляцией.
Согласно фьючерсам на изменение ставки, уверенность в ее снижении в июне растет. Предполагается, что с вероятностью более 50% она будет снижена на 0,25%.
На следующей неделе в центре внимания снова будут данные по потребительской инфляции в США. Будет опубликован индекс потребительских цен.
Нефть
Нефть Brent за неделю снизилась, остается на уровне $82 за баррель.
Снижение цен на нефть на неделе связано с тем, что в Китае на Всекитайском собрании народных представителей был установлен уровень роста ВВП на 2024 год на уровне 5%. Таким образом, более высоких темпов роста не ожидается, что говорит об отсутствии возможного дополнительного спроса на нефть.
Также оптимизма нефтитрейдерам не внушает статистика по экономике США. Последние данные указывают на медленное, но торможение американской экономики. Соответственно, существует угроза снижения спроса.
В свою очередь, согласно данным от Минэнерго США запасы нефти вновь увеличились, хотя и меньше, чем предполагалось. Запасы выросли на 1,367 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 2,4 млн баррелей.
Факторами поддержки цен на нефть остаются конфликт на Ближнем Востоке, а также действия ОПЕК+, которые нацелены на поддержание высоких цен на нефть путем сохранения ограничений добычи.
На следующей неделе ожидается статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США, а также ожидается ежемесячный прогноз по мировому спросу и предложению нефти от ОПЕК.
Рубль
Российская валюта укреплялась вторую неделю подряд и достигла отметки 90,5.
Растущий тренд по национальной валюте пока сохраняется. Поддержку этому тренду оказывают ряд факторов, среди которых продажа валютной выручки Банком России, экспортерами в рамках указа президента и увеличение доходов нефтегазовой отрасли. Эти факторы обеспечивают приток иностранной валюты на рынок.
Главным стратегическим фактором остается жесткая монетарная политика ЦБ. Из-за сохраняющейся на повышенном уровне инфляции регулятор может удерживать высокую ключевую ставку продолжительное время.