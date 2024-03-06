«Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

О том, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, стало известно 5 февраля. Головной компанией группы станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», которая получит во владение 99,999% ООО «Яндекс», остальные же 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов». В свою очередь, основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».