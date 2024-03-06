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«Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по выкупу 96,3% акций МКАО «Яндекс» (MOEX: YNDX) у нидерландской компании Yandex N.V. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с ходом сделки.
Источник: РИА "Новости"

Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд руб., что на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено. Тогда «Яндекс» объявил, что сумма сделки составит 475 млрд руб. Источник сообщил, что оставшиеся 3,7% акций уже принадлежат российскому «Яндексу».

О том, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, стало известно 5 февраля. Головной компанией группы станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», которая получит во владение 99,999% ООО «Яндекс», остальные же 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов». В свою очередь, основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

Помимо них в консорциуме обозначены еще четыре пайщика: структура основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы — 25%, структура группы ЛУКОЙЛ — 15%, структура гендиректора депозитария «Инфинитум» Павла Прасса — 15% и структура инвестора Александра Рязанова — 10%. Оставшиеся 35% получит топ-менеджмент «Яндекса».

Александра Горошилова