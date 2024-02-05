Продажа российского «Яндекса». Что изменится в структуре компании

ТАСС собрал основное, что известно о реструктуризации «Яндекса».
Предпосылки.
О планах реструктуризации было известно давно. Компания 25 ноября 2022 года сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний.
По данным источников агентства Reuters, компания Yandex N. V. несколько месяцев работала над реорганизацией с сохранением доступа дочерних компаний к западным рынкам, несмотря на санкции против России. Как отмечало агентство, компания пыталась окупить средства акционеров за счет продажи прибыльного российского бизнеса.
Сделка.
Владельцами российского «Яндекса» станет консорциум из менеджеров и частных инвесторов, включая группы «Лукойла». До 31 июля Yandex N. V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».
Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N. V. и регулирующие органы.
Предполагается, что на первом этапе, который пройдет в первой половине 2024 года, нидерландская Yandex N. V. продаст контрольный пакет в российском бизнесе в размере 68%.
Оплата пройдет в юанях. Второй этап ожидается через 7 недель после.
Реструктуризация.
Новой головной компанией станет международная компания — акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. В конце января МКАО «Яндекс» стало владельцем юрлица компании в России вместо Yandex N. V.
Yandex N. V. проведет делистинг с Мосбиржи после завершения сделки, МКАО «Яндекс» выйдет на нее до завершения первого этапа.
Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» и четырьмя пайщиками. Кто конкретно из менеджеров войдет в состав акционеров, пока неизвестно. Пайщики — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных «Инфинитум», структура группы «Лукойл», структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.
Доля группы «Лукойл» в «Яндексе» составит около 10% после завершения сделки. Доли остальных пайщиков пока не раскрываются. При этом ни у одного из них не будет контролирующей доли.
«Консорциум. Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Еще двух сможет номинировать «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Остальных будет номинировать Фонд общественных интересов.
Артем Савиновский останется генеральным директором «Яндекса».
Раздел активов.
Как отметили в пресс-службе, «Яндекс» сохранит бизнес, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь российский «Яндекс» сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N. V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.
Согласно планам, «Яндекс» продолжит развивать облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления. «В портфеле Яндекса около 1 тыс. патентов на собственные технологии», — добавили в пресс-службе.
Акции «Яндекса» на Мосбирже.
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже падала более чем на 9% на фоне сообщений о сделке по продаже российского бизнеса.