Продажа российского «Яндекса». Что изменится в структуре компании

Как отметили в пресс-службе, «Яндекс» сохранит бизнес, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь российский «Яндекс» сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N. V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.