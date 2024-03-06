В Госдуме предложили повысить материнский капитал

Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Авторы инициативы предлагают увеличить размер маткапитала:
— на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей,
— на второго и последующих — до 1 млн рублей при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало.
В пояснительной записке отмечается, что «принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране».
Напомним, что с 1 февраля текущего года, после индексации, размер материнского капитала в России на первого ребенка составляет 630,4 тыс. рублей и 833 тыс. руб. — на второго ребенка.
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