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В Госдуме предложили повысить материнский капитал

В нижнюю палату парламента сегодня внесут проект закона, которым предлагается с 1 февраля 2025 года увеличить сумму материнского капитала выше уровня инфляции.
Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы предлагают увеличить размер маткапитала:

— на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей,

— на второго и последующих — до 1 млн рублей при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало.

В пояснительной записке отмечается, что «принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране».

Напомним, что с 1 февраля текущего года, после индексации, размер материнского капитала в России на первого ребенка составляет 630,4 тыс. рублей и 833 тыс. руб. — на второго ребенка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».