Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица

Leroy Merlin — французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец — группа ADEO — в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО «Груп АДЕО» принадлежит в нем 0,01%.