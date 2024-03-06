Поэкземплярный учет пива в России планируют начать с 1 декабря 2024 года

Экземплярная прослеживаемость для всех участников оборота вводится с 2025 года: планируется, что с 1 марта следующего года они начнут передавать данные о движении каждой кеги, с 1 сентября 2025 года — в прочих видах упаковки. Передавать данные поэкземплярно необходимо будет в отношении кег, произведенных с 1 марта 2025 года, и о пиве и пивных напитках в потребительской упаковке, произведенных с 1 сентября 2025 года.