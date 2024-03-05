Длительность рабочего дня в России установила рекорд

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад — до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год соответственно. В 2021—2022 годах наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени.