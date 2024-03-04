Власти проработают вопрос приоритета нефтяных грузов на железной дороге

Несмотря на высокую загрузку инфраструктуры, с начала 2024 года поставки нефтепродуктов для обеспечения внутренних потребителей на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири удалось нарастить на 8%, до 3,4 млн т, в том числе бензина — на 12%, до 0,6 млн т, сообщили в РЖД. При наличии на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий более трети всего объема отправляется туда из отдаленных западных регионов Сибирского, Уральского и даже Приволжского федеральных округов. С начала года такие перевозки выросли на 17%, до 1,3 млн т, а непосредственно бензина — на 45%, до 0,2 млн т.