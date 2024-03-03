Reuters узнал о планах Reddit получить оценку до $6,5 млрд в ходе IPO

В декабре 2021-го Reddit конфиденциально подала заявку на IPO. Перед этим, в ходе последнего раунда инвестиций в августе того же года, компания была оценена более чем в $10 млрд. В 2022 году Bloomberg писал, что Reddit привлек к работе над планируемым IPO инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs и мог получить оценку в $15 млрд.