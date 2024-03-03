Reuters узнал о планах Reddit получить оценку до $6,5 млрд в ходе IPO

Медиакомпания Reddit, владеющая одноименной онлайн-площадкой, стремится получить оценку до $6,5 млрд при первичном размещении акций (IPO), пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. По их данным, медиакомпания хочет установить ценовой диапазон от $31 до $34 за акцию.
Один из источников заявил, что часть акций, реализованных в ходе IPO, будут новыми акциями, выпущенными Reddit, а часть — существующими акциями, принадлежащими ее инвесторам и сотрудникам. Reddit отказался от комментария агентству. Это будет первое IPO крупной социальной медиакомпании с момента размещения Pinterest в 2019 году.
В январе Reuters узнал о сроках проведения первичного размещения акций Reddit. Агентство сообщало, что компания планирует подать публичную заявку в конце февраля, запустить роуд-шоу в начале марта и завершить IPO к концу марта. Источники агентства тогда уточняли, что Reddit в ходе IPO планирует продать 10% своих акций.
В декабре 2021-го Reddit конфиденциально подала заявку на IPO. Перед этим, в ходе последнего раунда инвестиций в августе того же года, компания была оценена более чем в $10 млрд. В 2022 году Bloomberg писал, что Reddit привлек к работе над планируемым IPO инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs и мог получить оценку в $15 млрд.
В конце января 2024-го собеседники Bloomberg сообщали, что медиакомпания по итогам встреч с потенциальными инвесторами полагает, что ее оценка при IPO может составить не менее $5 млрд. На частных торгах на онлайн-платформе для сделок с акциями на вторичном рынке Rainmaker Securities покупатели бумаг Reddit оценивали ее в диапазоне $4,5−4,8 млрд, писало агентство. По данным Forge Global Holdings, производная цена, основанная на вторичных сделках, показала оценку примерно в $4,8 млрд.