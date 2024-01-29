Bloomberg узнал об оценке Reddit перед IPO в $5 млрд

По словам источников агентства, компания рассматривает эту сумму после первых встреч с потенциальными инвесторами; Reddit и ее консультанты ориентируются на число «в районе» $5 млрд, но окончательная сумма будет зависеть от восстановления рынка IPO. На платформе Rainmaker Securities потенциальные инвесторы оценили Reddit в сумму от $4,5 млрд до $4,8 млрд, пишет агентство.