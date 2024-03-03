Большая потеря. Кого защитит «двойная» страховка от АСВ

По мнению представителя ЦБ, увеличение для вкладов от 3−5 лет страховки до 2,8 млн рублей повысит популярность долгосрочных вкладов для увеличения притока «длинных денег в экономику».
Сейчас банки выплачивают взносы в фонд обязательного страхования вкладов, а он гарантирует страховое возмещение. Действующие лимиты страхового возмещения обеспечивают полную защиту 98% вкладчиков. Часть финансовых организаций не входит в систему страхования. Вкладчик сейчас может получить обратно не более 1,4 млн рублей по всем своим счетам в одном банке, который лишился лицензии.
«Цель нашей инициативы — повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики», — сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью агентству «Интерфакс».
Привлечь длинные деньги в экономику сейчас стараются все страны. Долгосрочные инвестиции помогают строить дороги, мосты, создавать новые производства, развивать разные отрасли экономики — от разработки новых машин до самолетов, новых технологий. В итоге растет ВВП, доходы населения, снижается безработица.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее назвала «отсутствие внутренних источников длинных денег» слабым местом российской экономики.
«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег», — отметила глава ЦБ РФ.
Пришло время: инфляция и отзывы лицензий
«Прежде всего стоит отметить, что установление страхового лимита в 1,4 млн рублей вступило в силу ещё в 2015 году», — напомнил Михаил Гордиенко, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По его оценке, если учесть накопленную инфляцию с января 2015 года по февраль 2024 года, то сейчас страховая величина должна составить около 2,53 млн рублей с учетом фактора временной стоимости денег.
«Проще говоря, стоимостная сопоставимая величина прежним 1,4 млн рублей сейчас — 2,53 млн рублей. Банк России предлагает установить лимит чуть выше — 2,8 млн рублей, что, вероятно, должно превентивно учесть будущую инфляцию», — пояснил экономист.
При этом повышение порога предполагается не по всем финансовым инструментам, а только по долгосрочным, что существенно сужает линейку страхуемых инструментов, уточнил он.
Новая волна?
Предложение ЦБ РФ совпало с возобновлением отзыва лицензий. Банк ЦБ в 2023 году не отозвал ни одной лицензии у банков, а «период тишины» длился почти 16 месяцев. Но ЦБ впервые за долгое время 21 февраля 2024 года отозвал лицензию «QIWI Банка» (89-е место в России по размеру активов), а через неделю — 28 февраля — лицензии лишился и банк «Гефест» (336-е место).
«Это предложение ЦБ прозвучало на фоне второго за последнюю неделю отзыва лицензии у российских кредитных организаций, — отметил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. — Поэтому увеличение страхового возмещения однозначно сдержит отток крупных вкладов из банков не первой величины».
По его оценке, в банках, не входящих в ТОП-10 по величине активов на 1 января 2024 года, находится 20% средств граждан, размещенных во вкладах.
«Поэтому эта мера — хорошая поддержка конкуренции со стороны Банка России», — считает Вениамин Каганов.
Ожидать ли дополнительный доход
«Более высокий размер страхового возмещения по долгосрочным вкладам будет стимулировать вкладчиков активнее размещать средства на 3 и более лет», — так прокомментировали инициативу регулятора в пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
«При этом одновременно рассматривается возможность снижения ставки отчисления банков в фонд обязательного страхования вкладов по таким депозитам. Это может мотивировать банки к привлечению средств во вклады на более длительные сроки и с большей доходностью по депозитам», — уточнили в пресс-службе АСВ.
«Банк России предложил отличную инициативу по повышению страховой суммы для долгосрочных вкладов. Данная мера поможет сделать “длинные” вклады более привлекательными для населения, а также повлияет на увеличение средней суммы вклада», — считает Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в группу IDF Eurasia).
По его мнению, с одной стороны, этот шаг окажет позитивное влияние на сами кредитные организации и нормативы ликвидности, поскольку увеличится средний срок пассивов.
С другой стороны, такая мера также защитит интересы клиентов, которые хотели бы разместить более крупные суммы в средних и небольших банках, обычно привлекающих средства под более выгодные для вкладчиков проценты по сравнению с крупнейшими банками страны.
«Как правило, граждане стремятся разместить вклад на сумму в рамках возмещения Агентства по страхованию вкладов. Однако эти изменения вряд ли окажут существенное влияние на рынок вкладов в России в целом, поскольку, по данным АСВ, доля вкладов свыше 1 млн рублей не превышает 3,6%», — прогнозирует банкир.
Как превратить триллионы рублей в длинные деньги
Какие необходимы условия, чтобы десятки триллионов рублей сбережений стали долгосрочными инвестициями в экономику виде кредитов для предприятий и бизнеса?
«Повышение суммы страхового возмещения по долгосрочным вкладам — важная инициатива для развития сегмента долгосрочных сбережений. Но приток средств во вклады населения традиционно наиболее чувствителен к уровню ставки», — пояснил Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.
В 2023 году ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5% до 16%, а за ней примерно таким же темпом выросли ставки и вкладам, кредитам, согласно данным ЦБ РФ. В итоге сумма застрахованных вкладов населения выросла за прошедший год на 19,7% до 44,9 трлн рублей, подсчитало АСВ.
В 2024 году ожидается снижение ставки ЦБ и доходностей по вкладам. Но доходности по долгосрочным вкладам могут быть выше. Так, зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что отчисления банков в фонд страхования вкладов по таким сберегательным продуктам будут ниже, за счет чего банки смогут предлагать своим вкладчикам более привлекательную доходность.
«Сейчас у банков, привлекающих вклады физлиц, размер отчислений в АСВ составляет 0,12% за квартал, или 0,48% за год. Дополнительный доход по долгосрочным вкладам, вероятнее всего, ограничится 0,2−0,4 процентных пункта», — подсчитал Дмитрий Грицкевич.
По его мнению, дополнительной мерой повышения привлекательности долгосрочных вкладов может быть отказ от налогообложения по аналогии с долгосрочными инвестициями на рынке ценных бумаг при владении активом более 3 лет.
«Совокупность мер повысит интерес граждан к долгосрочным вкладам, однако взрывного роста спроса на этот продукт мы не ждем — банковские вклады останутся преимущественно краткосрочным (до 1−1,5 лет) инструментом сбережений в текущих макроэкономических условиях», — рассказал Дмитрий Грицкевич.
«Незначительная доля вкладов свыше 1 млн рублей, на мой взгляд, связана с возрастанием геополитической и экономической неопределенности, нежеланием граждан держать существенные объемы финансовых активов на счетах», — считает Михаил Гордиенко.
По его мнению, мера востребована, она должна простимулировать вкладчиков и переориентировать их на более долгосрочные инструменты: безотзывные сберегательные сертификаты и долгосрочные рублевые вклады сроком свыше 3−5 лет.
Банк России в этой связи реализует меры, направленные на расширение банковских пассивов за счет внутренних средств российской банковской системы.
«Главный драйвер роста вкладов в настоящее время — наличие свободных финансовых ресурсов у населения и возможность их размещения на срочном счете. Второй драйвер, безусловно, доходность. Однако ограничитель для названных двух драйверов — неопределенность, снижающаяся постепенно», — считает Дмитрий Грицкевич.
По данным Банка России на декабрь 2023 года, краткосрочные вклады физических лиц в среднем приносили 12,78%, долгосрочные же только 11,90%.
При этом если по первым доходность выросла за минувший год на 7,4 п.п., то по долгосрочным только на 4,62 п.п. «Очевидно, что доходность долгосрочных вкладов должна быть выше», — отметил экономист.
Именно так и происходит в сфере нефинансовых организаций. На декабрь 2023 года краткосрочные депозиты в нефинансовых организациях приносили 14,43%, в долгосрочных выше почти на процент — 15,41%.
«Именно от этого конкурентного уровня и стоит отталкиваться при предложении новых долгосрочных финансовых инструментов, подкрепляя интерес к ним и большей доходностью, и большей надежностью, чего нет в нефинансовых организациях», — полагает Дмитрий Грицкевич.
О чем говорит статистика
Россияне пока не спешат доверять банкам большие суммы денег на долгое время. Из 41,2 трлн рублей физлиц, привлеченных банками, только 728,3 млрд рублей приходилось на вклады сроком действия более 3 лет.
Еще 5,8 трлн рублей приходилось на вклады от 1 года до 3 лет. Около 14 трлн рублей пришлось на вклады до востребования, 7,1 трлн рублей — на вклады от 91 до 180 дней, еще 11,6 трлн рублей физлица положили на банковские депозиты на срок от 181 дня до 1 года.
Размер банковских вкладов за 2023 год увеличился на 21,1% — до 60 трлн рублей. Это максимальные темпы роста за последние 13 лет, отмечают в АСВ.
Наибольшая доля в этой сумме приходится на сбережения физлиц. Сумма застрахованных вкладов населения выросла на 19,7% до 44,9 трлн рублей. Счета эскроу (для покупки жилья) пополнились на 38,5% до 5,6 трлн рублей, счета ИП — на 34,1% до 2,1 трлн рублей.
На вкладчиков с суммой на счетах до 1 млн рублей приходится 96,4% от всех сбережений, от 1 млн до 1,4 млн рублей — 1,5%, от 1,4 млн до 3 млн рублей — 1,5%, от 3 млн до 10 млн рублей — 0,5%, свыше 10 млн рублей — 0,1%.
В итоге получается, что для 96,4% всей суммы вкладов достаточно действующее страховое покрытие, и предложение ЦБ нацелено на небольшую группу вкладчиков (около 2%).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».