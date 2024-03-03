Большая потеря. Кого защитит «двойная» страховка от АСВ

Предложение ЦБ РФ совпало с возобновлением отзыва лицензий. Банк ЦБ в 2023 году не отозвал ни одной лицензии у банков, а «период тишины» длился почти 16 месяцев. Но ЦБ впервые за долгое время 21 февраля 2024 года отозвал лицензию «QIWI Банка» (89-е место в России по размеру активов), а через неделю — 28 февраля — лицензии лишился и банк «Гефест» (336-е место).