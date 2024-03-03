Аналитики рассказали, стоит ли вкладывать деньги в юани и как на этом заработать

— Большую часть вкладов в юанях делают пока не граждане, а организации, торгующие с Китаем, — пояснил главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич. — При этом за прошлый год доходность по депозитам в юанях удвоилась. Средняя ставка по ним выросла с 1,1 процента в конце 2022 года до 2,5 процента к концу 2023-го. А максимальный процент по вкладам в юанях за тот же период вырос с 2,2 до 4,5 процента, то есть тоже в два с лишним раза. И чем больше бизнес будет интересоваться ссудами в китайской валюте, тем выше будет процент по депозитам в юанях. А интерес бизнеса к таким ссудам растет.