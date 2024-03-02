Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания президента

Суммарно на поддержку науки направят еще 2,3 триллиона рублей, следует из озвученных президентов мер. В частности, Путин призвал увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки вдвое. Расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в рамках федерального бюджета на 2024−2026 годы в среднем составляют 499 миллиардов рублей в год, если взять эту сумму в 2027—2030 годах, то дополнительные расходы составят около 2 триллионов рублей.