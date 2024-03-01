Отчетность «Распадской», индекс Мосбиржи, российская валюта: дайджест

Он допустил, что в марте доллар может опуститься до ₽90 и даже в моменте снизиться ниже этой планки. Анна Буйлакова также полагает, что укрепление рубля может продолжиться в направлении ₽90 за доллар, однако не исключает, что от этих уровней возможно ослабление валютного курса обратно в направлении ₽93,5 за доллар.