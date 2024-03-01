Отчетность «Распадской», индекс Мосбиржи, российская валюта: дайджест

Отчетность «Распадской».
1 марта «Распадская» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год.
«Мы прогнозируем, что результаты компании во втором полугодии 2023 года ухудшились из-за снижения цен на уголь и сокращения объемов реализации», — пишут аналитики «СберИнвестиций».
Ожидания экспертов «СберИнвестиций» по результатам второго полугодия:
выручка — снижение на 19%;
EBITDA — снижение на 37%;
свободный денежный поток (FCF) — рост до $266 млн.
По итогам 2023 года аналитики ожидают падения EBITDA на 46%, снижения рентабельности по EBITDA до 32% (против пятилетнего среднего 48%) и FCF — на уровне $319 млн.
Ожидания аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова по результатам «Распадской» на второе полугодие:
выручка — снижение на 17,5%, до $950 млн на фоне более низких цен на коксующийся уголь;
EBITDA — благодаря положительному влиянию ослабшего валютного курса на себестоимость, показатель снизится всего на 1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до $239 млн;
рентабельность по EBITDA — 25,2%.
Эксперт также полагает, что по итогам 2023 года свободный денежный поток (FCF) компании составит $249 млн, что соответствует ₽34 на акцию.
Предполагается, что решение совета директоров «Распадской» по дивидендам будет опубликовано вместе с финансовой отчетностью.
При текущей долговой нагрузке компания может направлять на выплаты акционерам не менее 100% FCF. «Однако мы полагаем, что “Распадская” не будет рекомендовать дивиденды, так как находящийся в британской юрисдикции Evraz plc, ключевой акционер “Распадской” с долей в УК 93,2%, не сможет получить дивидендные выплаты из-за санкционных препон», — предупредил Василий Данилов. Рекомендация инвесткомпании по бумагам компании — «продавать» с целевой ценой ₽234.
Последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2021 года. Тогда они составили ₽28 на одну обыкновенную акцию. От финальных выплат за 2021 год компания отказалась. Впоследствии совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за отчетные периоды.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов четверга, 29 февраля, индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3256,8 пункта, тем самым продолжив позитивную динамику предыдущего дня.
Конструктивный фон на отечественном рынке был обеспечен посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отметила ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам» Зарина Саидова. Помимо всего прочего, президент заявил о планах удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году. По его словам, капитализация рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП.
Динамичный рост наблюдался в транспортном секторе (+2,88%), который был достаточно подробно затронут в выступлении главы государства. Путин отметил, что авиапарк российских перевозчиков должен пополняться российскими самолетами, а к 2030 году интенсивность авиасообщения должна вырасти в 1,5 раза от уровня 2023 года. Также были озвучены планы наращивания арктического флота и пропускной способности железных дорог.
На этом фоне акции «Аэрофлота» завершили день ростом на 2,47%, а котировки «Совкомфлота» поднялись на 2,86%.
Позитивно на выступление Владимира Путина отреагировали бумаги девелоперов, в частности «Самолета», акции которого по итогам торгов подорожали на 3,31%. Президент предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Котировки остальных компаний сектора после первоначального скачка вверх опустились на отрицательную территорию.
Зарина Саидова не исключила, что индекс Мосбиржи в краткосрочной перспективе может протестировать верхнюю границу диапазона консолидации 3010−3275 пунктов. А по мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, в начале весны может пасть верхняя граница широкого полгодового диапазона 3000−3300 пунктов.
Российская валюта
Рубль продолжил активно укрепляться на торгах 29 февраля. В моменте пара USD/RUB снижалась почти до отметки ₽90,50. Однако затем доллар отскочил и пара закрыла торги на отметке ₽91,15, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня.
В течение дня рост рубля усилился на фоне оглашения послания президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства отдельно подчеркнул важность обеспечения экономической стабильности, привлекательности инвестиций на фондовом рынке и благоприятной конъюнктуры для бизнеса, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.
В течение февраля российская валюта показывала сильную волатильность, на минимуме теряя более 4%, однако по итогам месяца рубль ослаб всего на 1,26% — «страсти по НКЦ улеглись, волатильность снизилась, курс и стабилизировался», прокомментировал динамику валюты эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. В последние сессии укреплению рубля могли способствовать налоговые выплаты, приходящиеся на конец месяца, сообщила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова.
«Быстрое восстановление рубля происходит на фоне все еще действующих мощных факторов поддержки — жесткая ДКП ЦБ, сдерживающая кредитную активность и спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, обеспечивающие повышенное предложение валюты на рынке», — отметил Михаил Зельцер.
Он допустил, что в марте доллар может опуститься до ₽90 и даже в моменте снизиться ниже этой планки. Анна Буйлакова также полагает, что укрепление рубля может продолжиться в направлении ₽90 за доллар, однако не исключает, что от этих уровней возможно ослабление валютного курса обратно в направлении ₽93,5 за доллар.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 февраля.
Alcoa: дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 21 марта. Доходность — 0,37%.
Newmont: дивиденды на каждую акцию — $0,37. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 1,18%.
Корпоративная отчетность
«Распадская»: финансовые результаты за 2023 год.
Московский кредитный банк: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
«Юнипро»: финансовые результаты по РСБУ за четвертый квартал 2023 года.
Другие важные события
ВТБ: глава компании Андрей Костин, первый зампред правления Дмитрий Пьянов и член правления Владимир Левыкин представят планы развития на период 2024—2026 годов.
ТМК: презентация финансовых результатов за 2023 год.
Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России.
Россия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 09:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 11:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 12:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 13:00 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit, февраль — 17:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM, февраль — 18:00 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, февраль — 18:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 256,8 (+0,92%).
Индекс РТС: 1 127,32 (+1,12%).
S&P 500: 5096,27 (+0,52%).
Dow Jones Industrial Average: 38 996,39 (+0,12%).
NASDAQ Composite: 16 091,92 (+0,9%).