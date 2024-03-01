ФСБ начала проверку QIWI Банка

«Основной фокус нашего внимания, который в этом году является для нас номером один, — это высокорискованные операции, которые мы выявляем в операциях между физическими лицами, так называемые p2p-операции с использованием дропов [подставных физических лиц]», — заявила 1 марта зампред Центробанка Ольга Полякова на встрече банкиров с представителями ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. «Один из банков, собственно говоря, который был активно вовлечен в такие операции, к сожалению, не прислушивался к нашим рекомендациям, не реагировал на наши меры ограничительные и в результате лишился лицензии», — подчеркнула она, не назвав банк. За последнее время ЦБ отозвал у банков только две лицензии, обоснование с упоминанием незаконных денежных переводов было лишь у Киви Банка.