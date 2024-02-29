Путин предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка

«В семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза — до 2,8 тыс. рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка», — сказал он.