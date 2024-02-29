Путин объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции

«Важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы. Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 млн 800 тыс. руб. будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1 млн 400 тыс. руб. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. руб. в год распространим единый налоговый вычет», — отметил президент РФ.