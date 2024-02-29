Оптом волокно. Почему акции Ростелекома стремительно дорожают в глазах инвесторов

Прокладка коммуникаций
Выручка Ростелекома за 2023 год прибавила 12,9%, достигнув 707,8 млрд рублей.
Треть выручки пришлась на мобильную связь, где Ростелеком работает под брендом Tele2: компания укрепила позиции как игрок № 3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России. Больше пятой части выручки пришлось на цифровые сервисы за счет активного развития клиентской базы: количество активных пользователей Wink в ОТТ-среде превысило 14,8 млн, что на 306% выше 2022 года.
Еще 14% выручки пришлось на услуги широкополосного доступа, где Ростелеком выступает не только поставщиком услуг физлицам и компаниям, но и единым поставщиком в госучреждения — от школ и больниц до избирательных комиссий.
Из новых сервисов опережающими темпами растет выручка сегмента Центра обработки данных и облачных решений (+44,5% год к году по денежному потоку и рост рентабельности на треть), а также рынок видеонаблюдения: здесь выручка прибавила целых 66% за год.
Дивиденды на стол
Чистая прибыль Ростелекома за 12 месяцев 2023 года выросла на 20%, достигнув 42,3 млрд рублей. Предыдущая дивидендная политика предполагала выплату не менее 5 рублей на одну акцию не реже одного раза в год и повышение дивидендов на 5% в год, однако срок ее действия закончился в конце 2023 года. Последний раз компания выплачивала дивиденды осенью 2023 года в размере 5,45 рубля по итогам 2022 года. По нашим подсчетам, всего за 2023 год компания нагенерила своим акционерам 12,1 рубля на акцию.
Исходя из выплаты не менее 50% от чистой прибыли, вероятно, Ростелеком сможет выплатить дивиденды за 2023 год в диапазоне 5,5−6 рублей на одну акцию, что эквивалентно 6,2−6,8% дивидендной доходности по обыкновенным акциям и 7,5−8,1% по привилегированным акциям к котировкам на открытие торгов 27 февраля 2024 года. Однако в 2024 году компания планирует утвердить новую стратегию, которая будет включать в себя обновление дивидендной политики Ростелекома, — с учетом роста финпоказателей компании она может порадовать инвесторов.
Динамическое IPO
Свой вклад в растущую капитализацию компании может внести и грядущий выход на биржу одной из дочерних компаний Ростелекома. Процедура намечена на вторую половину 2024 года. Ожидается, что инвесторам будет предложен лишь небольшой пакет дочернего бизнеса. Название компании пока не раскрывается. Но среди ключевых направлений бизнеса Ростелекому есть что предложить инвесторам: как по линии центров обработки данных и облачных сервисов, работающих под брендом самого Ростелекома, так и не таких широко известных компаний в сфере кибербезопасности (ГК Солар и Новые технологии безопасности) и цифровой медицины (Цифромед, РТ Доктис, РТК Радиология, РТ МИС). Суммарная выручка всех компаний по данным направлениям в 2023 году составила 66 млрд рублей.
C начала 2024 года котировки ценных бумаг Ростелекома на Мосбирже прибавили 18% в цене в случае привилегированных акций и почти 30% — обыкновенных. С учетом синергии темпов роста финансовых показателей компании и возвращения к регулярным выплатам дивидендов мы позитивно оцениваем акции Ростелекома. Привилегированные бумаги компании, с нашей точки зрения, сохраняют свою привлекательность для долгосрочного инвестора, даже несмотря на стремительный рост, показанный в январе — феврале 2024 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».