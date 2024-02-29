Оптом волокно. Почему акции Ростелекома стремительно дорожают в глазах инвесторов

Свой вклад в растущую капитализацию компании может внести и грядущий выход на биржу одной из дочерних компаний Ростелекома. Процедура намечена на вторую половину 2024 года. Ожидается, что инвесторам будет предложен лишь небольшой пакет дочернего бизнеса. Название компании пока не раскрывается. Но среди ключевых направлений бизнеса Ростелекому есть что предложить инвесторам: как по линии центров обработки данных и облачных сервисов, работающих под брендом самого Ростелекома, так и не таких широко известных компаний в сфере кибербезопасности (ГК Солар и Новые технологии безопасности) и цифровой медицины (Цифромед, РТ Доктис, РТК Радиология, РТ МИС). Суммарная выручка всех компаний по данным направлениям в 2023 году составила 66 млрд рублей.