Дно в природном газе и неуверенность нефти

Сегодня трейдеры будут ожидать выхода отчет об изменении запасов за прошедшую неделю от EIA. Консенсус-прогноз предполагает снижение на 86 bcf. По моим расчетам, итоговые значения должны быть немного выше 90 bcf, что все равно будет значительного ниже средних значений в этом время года в размере 143 bcf.