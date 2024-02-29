Дно в природном газе и неуверенность нефти

Нефть
По итогам прошедшего дня нефть марки Brent снизилась на 0,5%, в очередной раз не сумев уверенно пройти выше $83. Слабый отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю, а также рост индекса доллара DXY оказали давление на котировки.
Запасы сырой нефти в США выросли на 4,2 млн барр., что оказалось выше консенсус-прогноза в 3,100 млн барр. Значения удерживаются чуть ниже средних за 5 лет. Добыча, по мнению агентства, осталась на уровне 13,3 млн барр./день. Избыточные запасы в Кушинге показали рост на 1,46 млн барр., что является сдерживающим фактором для черного золота.
Запасы бензина упали на 2,832 млн барр против 1,460 млн барр. в прогнозе, а дистиллятов на 0,5 млн барр. против ожиданий снижения 2 млн барр. Значения продолжают удерживаться ниже средних за последние 5 лет, что оказывает общую поддержку нефти. Текущие цифры в отчете слабые, учитывая, что переработка продолжает находиться на очень низких уровнях.
Динамика является следствием слабого спроса, который хотя и показывает рост в последние недели, но все еще ниже прошлого года. Крэк-спред после недавнего скачка продолжает снижение, что также является негативным сигналом для нефти.
В ближайшее время переработчики США будут наращивать производство после технического обслуживания, что увеличит предложение. Отчеты EIA начнут показывать снижение объемов роста запасов сырой нефти.
Макроданные за прошедший день были скорее негативными для черного золота — рост ВВП США в IV квартале был чуть ниже ожиданий, а в индекс деловых европейского бизнеса показал снижение.
Техническая картина в нефти пока без изменений. Уверенный пробой уровня $83 (BR-3.24) станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедший день выросли на 4,3%. Рынок продолжил отыгрывать снижение чистого предложения природного газа в США, временное падение температур на севере и общую техническую перепроданность.
За прошедший вторник добыча в США природного газа увеличилась на 1,6% г/г, до 101,8 bcf/день. Экспорт LNG вырос на 5,1% н/н, до 13,8 bcf/день. Спрос упал на 4,9 г/г, до 81,5 bcf/день.
Сегодня трейдеры будут ожидать выхода отчет об изменении запасов за прошедшую неделю от EIA. Консенсус-прогноз предполагает снижение на 86 bcf. По моим расчетам, итоговые значения должны быть немного выше 90 bcf, что все равно будет значительного ниже средних значений в этом время года в размере 143 bcf.
Проприетарные модели спроса/предложения показывают сохранение запасов значительно выше средних значений за последние 5 лет в ближайшие недели.
Учитывая текущую техническую картину, динамику формирования запасов, cot-анализ и цены фьючерсных контрактов на ближайшие месяцы, можно констатировать факт выполнения моего прогноза о формировании сезонного дна в диапазоне $1,55−1,75.
Если котировки природного газа текущего контракта получат дополнительные драйверы для отскока, то первой цель для роста станет уровень $2,08 (NG-3.24). Топливом может стать значительный негативный сентимент управляющих во фьючерсах и опционах.
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