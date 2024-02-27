Правительство с 1 марта запретит на полгода экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был введен в России и в 2023 году, он вступил в силу с 21 сентября. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива. 17 ноября был отменен запрет на экспорт бензина, 22 ноября — на вывоз летнего дизтоплива.