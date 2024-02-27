Индекс Мосбиржи, «минутки» Банка России, расписки TCS Group: дайджест

Торги бумагами TCS Group на Мосбирже приостановлены с середины февраля в связи с редомициляцией. Для частных инвесторов последним днем, когда можно было совершать сделки с расписками, было 15 февраля, а с 20 февраля торги были приостановлены для всех участников рынка.