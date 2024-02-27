Индекс Мосбиржи, «минутки» Банка России, расписки TCS Group: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи на торгах 26 февраля сумел вернуться к уровням выше 3200 пунктов. По итогам основной сессии российский индикатор вырос на 2,26%, до 3 213,17 пункта. На вечерней сессии рост продолжился, индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессиях, прибавил 2,47%, до 3 220,03 пункта.
«После санкций США и ЕС ушла неопределенность, которая давила на рынок акций. Могли закрываться короткие позиции (открытые для хеджирования), что поддержало индекс», — прокомментировал динамику рынка руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«Позитивной новостью для рынка стало невключение Национального клирингового центра в санкционный список, чего опасался рынок», — также отметил аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
Рост на российском рынке проходил широким фронтом. В минусе из всего рынка закрылись лишь семь компаний, в число которых вошли те, которые подпали под санкции США — ЮГК (-3,61%), «Мечел» привилегированные акции (-3,49%), СПБ Биржа (-2,09%, санкции были введены против СПБ Банка) и «Совкомфлот» (-1,22%).
Однако и эти компании отступили от дневных минимумов. «Новые санкции США, введенные в пятницу, вряд ли критичны для большинства российских компаний, даже для тех, кто экспортирует основную часть своей продукции», — пояснил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
«Среднесрочные ожидания (по российскому рынку) положительные. Ближайший ориентир по индексу Мосбиржи — верхняя граница полугодового боковика на 3275−3290 пунктов», — спрогнозировал Василий Карпунин.
«Минутки» Банка России
27 февраля российский Центробанк опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.
Оно будет содержать позиции участников по ситуации в экономике и перспективам ее развития, а также обоснования решения по ключевой ставке, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Совет директоров Банка России на плановом заседании в пятницу, 16 февраля, оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Решение регулятора совпало с консенсус-прогнозом РБК, согласно которому все 30 опрошенных аналитиков ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.
Регулятор последовательно ужесточал денежно-кредитные условия на плановых и одном внеплановом заседании с июля 2023 года. Одной из главных причин планомерного повышения показателя стал растущий уровень инфляции.
В среднесрочных прогнозах, которые ЦБ опубликовал совместно с пресс-релизом решения по ставке, регулятор, в частности, повысил ожидания по ключевой ставке с 12,5−14,5% до 13,5−15,5%.
Бумаги TCS Group
Мосбиржа 27 февраля проведет конвертацию депозитарных расписок TCS Group в акции «ТКС Холдинга». О начале торгов обыкновенными акциями МКПАО «ТКС Холдинг» будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении площадки. Акции «ТКС Холдинга» включены в первый уровень листинга и будут торговаться под тикером TCSG.
В понедельник Мосбиржа также сообщила, что установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» равным 58%.
В начале недели TCS Group завершила редомициляцию с Кипра в Россию. 26 февраля МКПАО «ТКС Холдинг» было зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Русский, о чем появилось сообщение на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Торги бумагами TCS Group на Мосбирже приостановлены с середины февраля в связи с редомициляцией. Для частных инвесторов последним днем, когда можно было совершать сделки с расписками, было 15 февраля, а с 20 февраля торги были приостановлены для всех участников рынка.
Мосбиржа еще не сообщала дату возобновления торгов. В «Тинькофф» ранее заявляли, что торги могут возобновиться в марте. Там отметили, что торги могут возобновиться спустя четыре — шесть недель с момента приостановки, если судить по публичным компаниям, которые ранее провели редомициляцию.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 февраля.
PBF Energy: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,52%.
Barrick Gold: дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,68%.
DuPont: дивиденды на каждую акцию — $0,38. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,54%.
SL Green Realty: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,53%.
Qualcomm: дивиденды на каждую акцию — $0,8. Дата выплаты — 21 марта. Доходность — 0,51%.
Goldman Sachs: дивиденды на каждую акцию — $2,75. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 0,71%.
Union Pacific: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,52%.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Esperion: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $28,58 млн.
После закрытия рынка в США.
Coupang: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,06, выручка — $6,37 млрд.
Virgin Galactic: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $2,99 млн.
eBay: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,51 млрд.
Luminar: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $27,34 млн.
Boston Beer: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $413,77 млн.
First Solar: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,15, выручка — $1,31 млрд.
Dell: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,73, выручка — $22,16 млрд.
Другие важные события
QIWI: Московская биржа с 27 февраля 2024 года исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций.
Акционеры ПАО «МТС-банк» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций.
TCS Group: Мосбиржа конвертирует расписки TCS Group в акции «ТКС Холдинга».
Henderson: День инвестора.
ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024−2026 годов.
Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу — 13:30 мск.
США: заказы на товары длительного пользования, январь — 16:30 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller, декабрь — 17:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board, февраль — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 213,17 (+2,26%).
Индекс РТС: 1 097,4 (+3,1%).
S&P 500: 5069,53 (-0,38%).
Dow Jones Industrial Average: 39 069,23 (-0,16%).
NASDAQ Composite: 15 976,25 (-0,13%).