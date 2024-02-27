Дизель подешевел на бирже после решений кабмина по топливу перед посевной

По данным мониторинга топливного рынка, которые привел Новак в письме к Мишустину, биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8−23%. В оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6−6%, а дизель дешевел. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 2 и 1 коп. за литр соответственно, летний дизель подешевел на 0,1%, или 7 коп. за литр, а цена зимнего осталась на прежнем уровне.