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Qiwi: у Киви-банка не было признаков банкротства

Группа компаний Qiwi (MOEX: QIWI) опубликовала комментарий в связи с отзывом лицензии у Киви-банка. В частности, в Qiwi заявили, что у финансовой организации не было признаков банкротства. После ликвидации Киви-банка оставшийся капитал должен быть передан АО «Киви» (российский бизнес Qiwi), добавили в группе.
Источник: РИА "Новости"

В Qiwi не уверены, что сделка по продаже российских активов группы компаний будет закрыта в срок из-за отзыва лицензии у Киви-банка, передает агентство. В заявлении говорится, что Qiwi придется сократить или отложить обратный выкуп (buyback), если покупатель российских активов группы не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви-банком.

«Нет никакой определенности в том, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли в принципе какие-либо средства доступны АО “Киви” после ликвидации», — заявили в Qiwi.

На фоне комментария группы компаний депозитарные расписки Qiwi росли на Московской бирже на 4,41%, до 284 ₽ за бумагу. К 21:00 мск рост замедлился и составил 2,76% при цене за расписку на уровне 280 ₽

19 января 2024 года Qiwi сообщила, что продаст свои активы в России за 23,7 млрд руб. гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. 30 января в Qiwi заявили, что сделка по продаже активов в РФ завершена. После завершения сделки господин Протопопов покинул совет директоров и пост исполнительного директора Qiwi. Теперь он руководит только бизнесом в России — АО «Киви».

21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви-банка. После этого кредитная организация начала блокировать операции через Qiwi-кошельки (пополнение и вывод средств). Агентство по страхованию вкладов сообщило, что владельцы электронных кошельков Киви-банка могут вернуть деньги, подав заявление в госкорпорацию. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта. Подать заявление о возмещении в АСВ можно в период ликвидации банка, он составит менее года. Можно вернуть сумму до 1,4 млн руб. Общая сумма средств, которые хранятся на виртуальных кошельках Киви-банка, составляет 4,4 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов