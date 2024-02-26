Все подсчитано. Сколько денег было у россиян на кошельках и счетах в Киви-банке

«АСВ напоминает, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации КИВИ Банка (АО) в составе 3 очереди реестра требований кредиторов. Для включения в реестр требований кредиторов владельцам кошельков необходимо будет подать свои требования к кредитной организации», — отмечается на сайте агентства.