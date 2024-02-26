Все подсчитано. Сколько денег было у россиян на кошельках и счетах в Киви-банке

Всего в Киви-банке было выявлено порядка 9,3 млн электронных кошельков. Около 1,3 млн из них — анонимные, на них находится около 277 млн руб.
На кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч рублей) размещено 2,35 млрд рублей, таких кошельков — 7,15 млн штук. Средний размер остатка средств — 328 рублей, сообщает агентство.
На кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (с лимитом до 600 тысяч рублей), находится 1,76 млрд рублей, кошельков этой категории — 0,87 млн штук. Средний размер остатка средств одного кошелька — 2034 рубля.
АСВ работает над упрощением процедуры подачи требований для владельцев электронных кошельков через личный кабинет QIWI — госкорпорация.
«АСВ напоминает, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации КИВИ Банка (АО) в составе 3 очереди реестра требований кредиторов. Для включения в реестр требований кредиторов владельцам кошельков необходимо будет подать свои требования к кредитной организации», — отмечается на сайте агентства.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».