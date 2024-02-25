Вредная привычка: почему россияне продолжают хранить деньги в долларах

— Если мы посмотрим на показатели десятилетия, то мы увидим, что доллар в среднем рос к рублю на 11,26% в год. Однако за тот же период инфляция была в среднем 16,11% в год. Получается, доллар сильно отстал, несмотря на все взлеты курса, — пояснил парламентарий.