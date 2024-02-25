Вредная привычка: почему россияне продолжают хранить деньги в долларах

Ослаб, но не исчез
В январе 2024 года объем иностранной валюты в российских домохозяйствах вырос до 8,721 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка России. Годом ранее этот показатель составлял 6,868 трлн. Наличных рублей у россиян между тем вдвое больше: их объем достиг 16,215 трлн.
В ЦБ «Известиям» пояснили, что рост средств домашних хозяйств в наличной иностранной валюте, фиксировавшийся в 2023 году, связан с ослаблением курса рубля. С исключением валютной переоценки их объем, напротив, сокращается. В декабре 2023 года он уменьшился на 8,1 млрд в рублевом эквиваленте. За весь же минувший год показатель сократился на 81,6 млрд рублей.
Да и в принципе прирост наличной валюты в 2023 году оказался меньше, чем в предыдущем (1,4 трлн рублей против 3,2 трлн). В Центробанке это связывают с перетоком средств с домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты на фоне роста ставок и повышения привлекательности банковских вкладов.
Уменьшился и объем валютных кредитов россиян. Впервые за всё время ведения статистики он упал ниже 50 млрд рублей. В декабре 2023 года показатель снизился до 47,4 млрд в рублевом эквиваленте. Всего за 11 месяцев прошлого года долги населения перед банками в инвалюте сократились на 12%.
— Доллары и евро для многих держателей стали токсичными, потому что существуют риски заморозки, — указали в пресс-службе Банка России.
Отток наличных
Доля валютной наличности в объеме общих наличных сбережений россиян, по независимым оценкам, составляла около 35% на конец 2023 года. Это меньше исторического минимума 2022 года (38%), однако выше долгосрочного среднего уровня в 33%.
Точную структуру валютных накоплений граждан официальная статистика не раскрывает, обращает внимание партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», арбитражный управляющий Илья Русяев, но можно предположить, что значительная их часть приходится на доллар и евро как на наиболее распространенные и ликвидные резервные валюты. Доля же юаня, по мнению эксперта, не превышает 30%.
Сокращение сбережений в виде валютной наличности свидетельствует о том, что этот актив становится менее доступен для населения, полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
— Во-первых, в финансовую систему РФ новая валютная наличность официально уже не поставляется, притом что отток наличной валюты остается весьма стабильным. Во-вторых, за последние два года сильно упал выездной туризм из РФ, а значит, россиянам нет нужды впрок покупать наличные доллары или евро, — считает он. Свою роль играет и сокращение предложений банков по размещению депозитов в этих валютах.
Многие «теневые» финансисты вернулись к практике пополнения валютных запасов при помощи третьих стран, предупреждает в беседе с «Известиями» член генсовета «Деловой России», эксперт по финансовому праву Александр Хаминский.
— Только раньше это были прибалтийские государства, а теперь страны азиатского региона и ЕАЭС, — указывает он.
Влияют на ситуацию и действующие в РФ ограничения на вывоз валюты за пределы Российской Федерации.
Уменьшение спроса на наличные рубли, в свою очередь, объясняется причинами другого порядка. С одной стороны, процесс связан с распространением безналичных платежей, электронных кошельков и удаленных финансовых сервисов. С другой — на сокращение объема наличных влияет популяризация банковских вкладов.
— Это говорит о том, что вместо того, чтобы хранить деньги «под подушкой», граждане всё чаще несут деньги и сбережения в активы, в частности во вклады, благодаря двухзначной ключевой ставке, — уверен Русяев.
Склонность хранить деньги в наличной форме осталась у россиян из 1990-х, отмечает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Тогда это объяснялось ненадежностью банков и нестабильностью курса рубля.
— Конечно, в современное время такой вариант можно считать нерациональным, — полагает эксперт. — Наличные деньги обесцениваются за счет инфляции, это касается и валюты в том числе. К тому же существует риск хищения средств.
Однако у некоторых категорий населения любовь к наличным сохраняется. И этим, по словам Бадалова, экономическое поведение россиян отличается от американских домохозяйств.
— В США население вообще не рассматривает доллары как форму сбережения. Потому что деньги подвержены обесцениванию, а проценты не могут компенсировать инфляцию, — указывает собеседник «Известий».
В твердой валюте
Однако многие россияне по-прежнему считают, что хранить сбережения в долларах надежнее. Между тем курс американской валюты, как правило, отстает от инфляции, напоминает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
— Если мы посмотрим на показатели десятилетия, то мы увидим, что доллар в среднем рос к рублю на 11,26% в год. Однако за тот же период инфляция была в среднем 16,11% в год. Получается, доллар сильно отстал, несмотря на все взлеты курса, — пояснил парламентарий.
Иногда курс американской валюты всё же оказывается выше инфляции, признает Говырин, но выгоду от этого получают лишь те, кто успевает вовремя продать доллары.
— А в целом, если кто-то надумает покупать наличные доллары, то это в любом случае придется делать по цене, превышающей курс доллара согласно ЦБ или на бирже, и при покупке крупных сумм валюты переплата может оказаться заметной, — предупреждает депутат.
Спрос на доллар во многом связан с его позицией на мировой арене, указывает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. За пределами России эта валюта является наиболее эластичной, что делает ее надежной в глазах вкладчиков.
— Опасение резкого обесценивания рубля при объявлении дефолта и реальная инфляция «на полках магазинов» — вот основные страхи населения, — считает эксперт.
Граждане стремятся сохранить сбережения в более стабильных валютах на фоне инфляции и волатильности рубля, согласен с ним Илья Русяев.
— В условиях экономической турбулентности иностранная валюта рассматривается как более надежный актив для защиты накоплений от обесценивания, — отмечает он.
Недавнее исследование банка «Русский стандарт» показало, что в январе 2024 года россияне на 52% чаще продавали наличные доллары, чем покупали. При этом безналичную валюту, наоборот, чаще приобретали.
— Покупка безналичных долларов у граждан сейчас в приоритете, поскольку, купив их на бирже, наличными снять нельзя, но зато можно пристроить в доходные долларовые активы. Подобных по доходности безналичных вложений по евро сейчас гораздо меньше, — указывает Александр Потавин.
Рисковый капитал
Россияне, продолжающие хранить сбережения в долларах, могут столкнуться с серьезными неприятностями. Один из главных рисков, по мнению Потавина, — возможность отмены биржевых операций с долларом в случае введения санкций США против Московской биржи.
— В этом случае ЦБ готов перейти к внебиржевому определению курса доллара. Но это также означает, что рубль потеряет статус конвертируемой валюты и его курс, который будет определяться на основе оценки котировок крупных банков, может отличаться от рыночного, — предупреждает аналитик.
Хранение средств в валютах «недружественных» стран само по себе является риском, убежден Илья Русяев.
— Невозможно предугадать, какие санкции могут быть введены в будущем, поэтому такие сбережения всегда в зоне риска. Всегда стоит диверсифицировать свои валютные накопления, отдавая предпочтение крепким валютам дружественных стран. Хранение всех сбережений исключительно в иностранной валюте или в активах недружественных стран создает риски финансовых потерь, — резюмирует эксперт.