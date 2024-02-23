Кабмин одобрил возвращение упрощенного налогообложения для работающих с серебром ювелиров

«Законопроект поддержан на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства с учетом доработки. Принятие документа позволит организациям и ИП по производству и/или продаже ювелирных изделий из серебра применять УСН. Тем организациям и ИП, которые изъявят желание перейти на него с 1 января 2024, необходимо будет уведомить налоговый орган о своем переходе до 31 марта 2024 года. Право применять патент и автоматизированный УСН (АУСН) предполагается предоставить с 1 января 2025 года», — отметили в Минфине.