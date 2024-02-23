Цена газа в Европе опустилась ниже $250 за тыс. куб. м впервые с апреля 2021 года

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,69% (на 16,76 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 71,3 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.