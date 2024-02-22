Запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,5 млн баррелей

На 19:01 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,28%, до $83,43 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле увеличивалась на 0,45%, до $78,57 за баррель.