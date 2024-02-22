Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

Как стало известно «Ъ», Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже), который должен вступить в силу 1 сентября. Данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью).
Проект нового приказа, с которым ознакомился «Ъ», расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета (Passenger Name Records, PNR): номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания. Данные будут храниться семь лет.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект, направленном в Минтранс (есть у «Ъ»), указали, что часть дополнительных данных о пассажирах, в частности логин и пароль учетной записи, являются «сведениями конфиденциального характера, в связи с чем не подлежат раскрытию без согласия субъекта таких данных».
При этом передача данных PNR в течение 15 минут с момента завершения каждой регистрируемой операции с билетами «не соответствует установленным стандартам и рекомендациям ICAO и является труднореализуемой задачей как для российских, так и иностранных перевозчиков, использующих различные системы бронирования».
АЭВТ указывает, что международным стандартом является документ ICAO (Doc 9944) «Рекомендации в отношении записей регистрации пассажиров (PNR)», который «предписывает государствам не требовать от эксплуатанта или возлагать на него ответственность за предоставление данных PNR, которые еще не собраны или не содержатся в его системе бронирования». Кроме того, отметили там, действующее законодательство не обязывает перевозчиков или уполномоченных агентов на этапе бронирования получать у пассажира данные документа, удостоверяющего личность. АЭВТ попросила Минтранс доработать проект.
В ОАО РЖД и крупнейших авиакомпаниях воздержались от официальных комментариев.
Собеседник «Ъ» в одной из авиакомпаний признался, что пока не понимает, насколько возможна автоматизация передачи такого объема данных и зачем это нужно.
Сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность. С этим согласился другой источник «Ъ», который отмечает, что новые сведения могут заинтересовать злоумышленников. При этом в РФ ужесточили ответственность за утечки персональных данных: юрлицам при повторном нарушении грозят штрафы до 500 млн руб., или 3% годовой выручки.
В Smartavia согласились с АЭВТ, что запрашиваемые данные «относятся к конфиденциальным и не могут собираться авиаперевозчиками». Сейчас авиакомпания не хранит IP-адрес и порт, с которого осуществлена закупка или бронирование билета. «Не очень понятна и оценка пользы, так как человек может дойти до стадии бронирования на одном устройстве, продолжить закупку с другого, например с мобильного, осуществлять все эти действия с использованием VPN», — добавили в пресс-службе. Пароли от личного кабинета на сайте перевозчик не хранит, «их передать мы также не можем, так как это лишь хеш пароля, который еще надо подобрать под этот хеш, что является весьма трудной задачей». Банк и четыре последние цифры номера банковской карты пассажира перевозчик теоретически может предоставить, «но в случае оплаты по системе СБП или SberPay такой информации у авиакомпании не будет». «Чем больше информации собирается, тем больше может быть негативных последствий в случае утечки», — заключают в авиакомпании.
В автобусных рейсовых перевозках через интернет оформляется всего 10−15% билетов, отмечает директор «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова. Верификация карт пассажиров при безналичном расчете пассажиров на кассе создаст дополнительные сложности для перевозчиков. Сама цифровизация и сбор данных о пассажирах, по ее мнению, успешно внедряются в международной практике, но попытка увеличить сбор данных сейчас «опережает ситуацию на российском рынке перевозок».
В АЭВТ, Минтрансе и «Защитаинфотрансе» на момент публикации не ответили. По словам близкого к Минтрансу собеседника «Ъ», документ дорабатываться уже не будет. Опасения перевозчиков об возможных утечках он считает преувеличенными. «С учетом развития хакерских возможностей ничего нельзя исключать, но системы ЕГИС ОТБ защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков», — добавил он. По мнению источника «Ъ», анализ данных о пассажирах позволит оперативно выявлять «поведенческие аномалии» и вычислять злоумышленников «от контрабандистов до террористов». Источник «Ъ» в одной из отечественных систем бронирования возражает, что у них хранится минимальный набор PNR о пассажире и его билете. Теперь предстоит большой объем юридической работы по пересмотру соглашений систем бронирования с перевозчиками, которые позволят расширить перечень собираемых данных. Для перевозчиков, заключил он, перестройка процессов будет «дорогим и долгим процессом».
Айгуль Абдуллина