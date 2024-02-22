Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

В Smartavia согласились с АЭВТ, что запрашиваемые данные «относятся к конфиденциальным и не могут собираться авиаперевозчиками». Сейчас авиакомпания не хранит IP-адрес и порт, с которого осуществлена закупка или бронирование билета. «Не очень понятна и оценка пользы, так как человек может дойти до стадии бронирования на одном устройстве, продолжить закупку с другого, например с мобильного, осуществлять все эти действия с использованием VPN», — добавили в пресс-службе. Пароли от личного кабинета на сайте перевозчик не хранит, «их передать мы также не можем, так как это лишь хеш пароля, который еще надо подобрать под этот хеш, что является весьма трудной задачей». Банк и четыре последние цифры номера банковской карты пассажира перевозчик теоретически может предоставить, «но в случае оплаты по системе СБП или SberPay такой информации у авиакомпании не будет». «Чем больше информации собирается, тем больше может быть негативных последствий в случае утечки», — заключают в авиакомпании.