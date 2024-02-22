Пенсионерам перечислили способы снизить выплаты за услуги ЖКХ

У российских пенсионеров и у некоторых получателей пособий от государства есть возможность снизить плату за ЖКХ. Это может быть экономия до 50%, а иногда до 100% от стоимости. Кто и в каких случаях имеет льготы на оплату за квартиру — в материале Финансов Mail.ru.