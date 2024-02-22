Пенсионерам перечислили способы снизить выплаты за услуги ЖКХ

Отметим, что в 2024 году на пенсию могут выйти женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет, с трудовым стажем не менее 15 лет и пенсионным коэффициентом 28,2 и более. После оформления пенсии россиянин получает право на ряд льгот, в числе которых — плата за услуги ЖКХ.
В каждом случае льготы назначаются в зависимости от заслуг пенсионера, присвоения ему отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств.
Льготы на оплату ЖКХ бывают федеральными и региональными. Например, у пенсионеров в Санкт-Петербурге есть льгота на 50% от стоимости ЖКХ в случае, если они отработали в городе не менее 20 лет, а общий стаж составляет не менее 45 лет.
В Томской области у сельских пенсионеров на отдельные категории услуг компенсация составляет 100%.
Пенсионеры могут компенсировать расходы на плату за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а также уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в случае, если они являются членом семьи погибшего при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или некоторых других органов власти.
Льготы на оплату ЖКХ есть и у инвалидов. Им предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Составляет она 50% от соответствующих затрат. Если пенсионер — инвалид I или II группы, то он получает компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Пенсионеры старше 70 лет и их неработающие члены семей в Санкт-Петербурге могут получить компенсацию 50% на оплату взносов по капремонту. Тем, кто старше 80-ти лет, расходы на жилье компенсируют полностью.
Отдельно стоит отметить малоимущих граждан. Нередко к ним относятся и пенсионеры. В этом случае предоставляется субсидия на плату ЖКХ, если расходы на них превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи. Эта доля может различаться в зависимости от региона. В Москве, например, она составляет 10%.
В Московской области неработающие одинокие пенсионеры могут оформить льготу на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 100%-ной платы за занимаемую общую площадь жилого помещения. Также пенсионерам региона может предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату вывоза мусора от 30 до 100%, в зависимости от возраста.
Ознакомиться с доступными льготами можно на сайте Госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ.
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