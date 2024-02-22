Нефть ищет повод для роста выше $83

Для рынка это значимые цифры, так как если рассчитывать баланс спроса/предложения с поправкой на средние температуры, то он в данный момент он находится в районе профицита в 2−2,5 bcf/день. Вчера фьючерсы с экспирацией в августе и сентябре росли еще сильнее, увеличивая контанго к текущему контракту, что говорит об ожиданиях падения предложения перед следующим зимним сезоном.