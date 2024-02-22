Нефть ищет повод для роста выше $83

Нефть
По итогам прошедшего дня нефть марки Brent выросла на 0,7%. Коррекция в индексе доллара, умеренный рост крэк-спреда и сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает поддержку котировкам.
Экономические данные за день в целом были позитивны для нефти. Экспорт из Японии показал увеличение на 11,9% г/г, а индекс уверенности потребителей в еврозоне выше из отрицательных настроений. Сегодня для трейдеров нефти особенно важными будут предварительные значения индексов PMI в производстве за февраль в Индии, Европе, США и Японии.
Отчет об изменении недельных запасов от Американского института нефти (API) был смешенным: +7,168 млн барр. против 4,2 млн барр. в прогнозе. Запасы бензина показали незначительный рост, но все еще остаются ниже средних уровней за 5 лет.
Трейдерам стоит иметь ввиду, что в ближайшее время переработчики США начнут выходить из сезона ежегодного технического обслуживания и наращивать производство нефтепродуктов, что увеличит спрос.
Сегодня ожидается выход отчет от EIA. Консенсус-прогноз предполагает рост на 3,87 млн барр. Итоговые значения могут стать триггером для цены.
Техническая картина в нефти остается без изменений. Уверенный пробой уровня $83 (BR-3.24) станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87, но желателен новостной триггер. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедший день выросли на 12,5%. Кроме общей технической перепроданности, триггером стал отчет одного из ведущих газовиков США — Chesapeake. Компания планирует в 2024 г. CAPEX ниже на 20% и значительное падение объемов добычи с 3,42 bcf/день до 2,65−2,75 bcf/день.
Для рынка это значимые цифры, так как если рассчитывать баланс спроса/предложения с поправкой на средние температуры, то он в данный момент он находится в районе профицита в 2−2,5 bcf/день. Вчера фьючерсы с экспирацией в августе и сентябре росли еще сильнее, увеличивая контанго к текущему контракту, что говорит об ожиданиях падения предложения перед следующим зимним сезоном.
За прошедшую среду добыча в США природного газа выросла на 3,2% г/г, до 103,3 bcf/день; экспорт LNG снизился на 7,2% н/н, до 12,9 bcf/день; спрос вырос всего на 0,2 г/г, до 84,9 bcf/день. Еженедельный отчет EIA об изменении запасов за прошлую неделю предполагает падение на 59 bcf.
Несмотря на текущий отскок трейдерам стоит иметь ввиду, что модели прогноза погоды и спроса на ближайшие недели предлагают умеренное потребление, что может оказывать локальное давление на котировки.
Техническая картина в NG несмотря на текущий отскок пока без изменений: котировки вошли в диапазон, где цена будет формировать консолидацию в межсезонье после текущей волны падения. Разворот исторической сезонности окажет поддержку ценам в ближайшее время.
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