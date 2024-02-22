Мосбиржа исключает депозитарные расписки Qiwi из идексов акций

Утром 21 февраля 2024 года ЦБ объявил, что отозвал лицензию у российского Киви-банка (входил в международную группу QIWI). Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.