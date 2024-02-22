Мосбиржа исключает депозитарные расписки Qiwi из идексов акций

Московская биржа с 27 февраля 2024 года исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций, следует из сообщения торговой площадки.
Расписки компании были исключены из:
- Индекса МосБиржи;
- Индекса РТС;
- Индекса МосБиржи — активное управление;
- Индекса МосБиржи широкого рынка;
- Индекса РТС широкого рынка;
- Индекса МосБиржи финансов;
- Индекса РТС финансов;
- Индекса МосБиржи средней и малой капитализации;
- Индекса РТС средней и малой капитализации;
- Индекса МосБиржи инноваций.
Депозитарные расписки QIWI имеют вес в Индексе Мосбиржи в 0,26%. В индексе РТС — 0,17%.
Также в сообщении Мосбиржи отмечается, что с 29 января 2024 года депозитарные расписки компании находятся в третьем уровне листинга Мосбиржи.
Утром 21 февраля 2024 года ЦБ объявил, что отозвал лицензию у российского Киви-банка (входил в международную группу QIWI). Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
В январе международная QIWI объявила, что продала российские активы Андрею Протопопову, ранее возглавлявшему группу (цена сделки составляла 23,75 млрд рулей). Они, в том числе «Киви-банк», консолидируются на балансе российской компании «Киви». Сама же международная QIWI планировала развивать бизнес вне пределов России.