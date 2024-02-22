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Мосбиржа исключает депозитарные расписки Qiwi из идексов акций

С 29 января депозитарные расписки QIWI переведены в третий уровень листинга.
Источник: Reuters

Московская биржа с 27 февраля 2024 года исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций, следует из сообщения торговой площадки.

Расписки компании были исключены из:

  • Индекса МосБиржи;
  • Индекса РТС;
  • Индекса МосБиржи — активное управление;
  • Индекса МосБиржи широкого рынка;
  • Индекса РТС широкого рынка;
  • Индекса МосБиржи финансов;
  • Индекса РТС финансов;
  • Индекса МосБиржи средней и малой капитализации;
  • Индекса РТС средней и малой капитализации;
  • Индекса МосБиржи инноваций.

Депозитарные расписки QIWI имеют вес в Индексе Мосбиржи в 0,26%. В индексе РТС — 0,17%.

Также в сообщении Мосбиржи отмечается, что с 29 января 2024 года депозитарные расписки компании находятся в третьем уровне листинга Мосбиржи.

Утром 21 февраля 2024 года ЦБ объявил, что отозвал лицензию у российского Киви-банка (входил в международную группу QIWI). Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

В январе международная QIWI объявила, что продала российские активы Андрею Протопопову, ранее возглавлявшему группу (цена сделки составляла 23,75 млрд рулей). Они, в том числе «Киви-банк», консолидируются на балансе российской компании «Киви». Сама же международная QIWI планировала развивать бизнес вне пределов России.