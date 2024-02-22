Боб всему голова. Кто превращает шоколад в недоступную роскошь

«Так или иначе, но цены на шоколад будут расти, и эта тенденция затронет весь мир, а не один только российский рынок», — считает она и добавляет, что поставки какао-сырья будут пытаться диверсифицировать, а также использовать возможности добавления других ингредиентов в шоколад, но цена самого чистого шоколада будет расти.