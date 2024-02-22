Боб всему голова. Кто превращает шоколад в недоступную роскошь

Фьючерс на какао Лондоне 20 февраля подорожал на 3%, на следующий день — еще на 4%. Цена контрактов в Нью-Йорке выросла сразу на 6% 20 февраля, а 21 февраля поднялась еще на 3% — до 5,732 тыс. долларов за метрическую тонну, согласно биржевым данным.
Таких цен мир не видел 46 лет.
Кто заплатит дороже
Больше всего может подорожать горький шоколад — в его составе 70−80% какао.
Еще в декабре — до всплеска стоимости какао — российское подразделение швейцарской Barry Callebaut уведомило российских потребителей о повышении цен на свою продукцию с 1 января 2024 года на 20%. Швейцарская компания считается крупнейшим мировым производителем основных компонентов для кондитеров: промышленного шоколада и какао-продуктов.
Почему дорожают какао-бобы
С начала года какао-бобы подорожали на 40%. Всему виной погодное явление Эль-Ниньо — аномальное потепление поверхности центральной и восточной частей Тихого океана. В итоге установилась жаркая и сухая погода, которая снижает урожайность какао-бобов в Западной Африке. В этом регионе четыре страны производят три четверти мирового сырья для шоколада: Кот-д’Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия. Но больше всех Кот-д’Ивуар — почти 40%.
«Какао — один из главных сырьевых ингредиентов шоколада. Не менее 50% себестоимости шоколада приходится именно на этот ингридиент», — пояснил Василий Смирнов, директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества.
Поэтому удорожание какао, наряду с рядом других факторов, может непосредственно повлиять на стоимость этого любимого россиянами продукта.
«Ситуация с логистикой сегодня действительно не стабильная: свою роль здесь играет и неспокойная обстановка в Красном море, и рост курса валют, как следствие логистические издержки растут», — перечислил Василий Смирнов.
«Цены на какао напрямую зависят от ситуации с поставщиками какао-бабов. Я бы даже сказал с одним поставщиком — Кот-д'Ивуаром, где выращивается большая часть мирового урожая какао», — отметил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По его мнению, непростые погодные условия сильно повлияли на урожайность: пальмы просто стали обеспечивать меньшую урожайность, чем в прошлом году. Из-за снижения объема сырья цены выросли.
Логистический обход
Конфликт в Красном море — это еще одна причина, способствующая росту цен, считает эксперт. Раньше, огибая Западное побережье Африки, можно было через Суэцкий канал доставить продукцию в Средиземноморский бассейн.
Сейчас судна огибают всю Западную оконечность Африки и входят в средиземноморский бассейн через Гибралтар. Это существенно увеличивает путь и стоимость сырья.
«Наверное, было бы неплохо, если бы российские производители имели долгосрочные контракты с поставщиками сырья, — полагает он. — Но пока валютные колебания и любые транзакционные затраты сразу перекладываются на плечи производителя, который частично вынужден их переложить на покупателя».
Как изменится цена и ассортимент шоколада
Шоколад входит в тройку самых любимых среди россиян сладостей, рассказал Василий Смирнов. Многочисленные исследования подтверждают, что наиболее популярный вид шоколада среди россиян — молочный. Почти половина российских потребителей отдают предпочтение именно ему.
В России примерно десять крупнейших производителей шоколада. Для производства шоколадных изделий необходимы ключевые импортные компоненты. Почти все какао-бобы, тертое какао импортируются в РФ из Кот-д’Ивуара, Нигерии и Ганы и южноамериканского Эквадора. Какао-масло поставляется в РФ из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Кот-д’Ивуара.
«Сырье для шоколадных фабрик действительно продолжает дорожать, — рассказал Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации Руспродсоюза. — Биржевые цены на какао сегодня превышают 5 тыс. долларов, и это рекордный показатель за несколько десятилетий».
Он отметил стремительный рост стоимости какао-бобов: цены выросли за месяц на 28%, за год — на 113,8%. Подорожало и масло какао. Стоимость импортируемого какао-масла в декабре составила 7,253 тыс. за тонну, в ноябре — 6,517 тыс. долларов за тонну. Год назад какао-масло стоило 4,744 тыс. долларов за тонну.
«Все сырье — импорт: на это накладывается динамика курса валют и стоимость логистики. Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию. К сожалению, сегодня на это есть объективные причины», — пояснил Дмитрий Леонов.
«Любимое лакомство в виде шоколада для среднестатистического потребителя становится действительно дороже», — отметила Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, из-за рекордной стоимости какао-бобов некоторые зарубежные компании, производящие шоколад, снизили прогноз на прибыль в этом году.
«Так или иначе, но цены на шоколад будут расти, и эта тенденция затронет весь мир, а не один только российский рынок», — считает она и добавляет, что поставки какао-сырья будут пытаться диверсифицировать, а также использовать возможности добавления других ингредиентов в шоколад, но цена самого чистого шоколада будет расти.
«Настоящий шоколад будет по-настоящему ценным угощением на праздничном столе, а не ежедневным удовольствием», — прогнозирует Екатерина Новикова.
«Рост стоимости готового продукта в 2024 может составить от 20% и будет напрямую коррелировать с содержанием какао: наиболее рисковый сорт шоколада в этом контексте — горький, молочный шоколад — в меньшей степени», — считает Василий Смирнов.
Себестоимость производства шоколада увеличивается во всем мире из-за рекордного роста биржевых цен на какао-бобы — за последний год они выросли более чем в два раза, — пояснил Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
«Поэтому повышение цен на шоколад — это объективная мировая тенденция, влиянию которой, к сожалению, подвержена и Россия без собственного производства какао-бобов», — считает он.
Ритейлеры периодически получают уведомления от производителей шоколадных кондитерских изделий, однако влияние на розничные цены происходит поэтапно, без шоковых скачков, поскольку торговые сети стараются максимально плавно и постепенно транслировать повышение цен производителей на полку.
«Говорить о едином размере повышения стоимости шоколада не совсем корректно: помимо усилий ритейла необходимо учитывать особенности поставляемого товара, конкретных обстоятельств, специфики коммерческих политик, моделей ведения бизнеса и взаимоотношений между участниками рынка. Рисков значимых сокращений текущего ассортимента и доступности шоколадных изделий для широкого потребителя сейчас нет», — считает глава АКОРТ.
Изменится ли качество шоколада
Можно экономить на сырье, но это будет ухудшать качество, а значит в долгосрочной перспективе снижать спрос. «Не уверен, что в долгосрочной перспективе российские производители на это пойдут», — считает Олег Абелев.
О чем говорят проверки
«Роскачество внимательно следит за уровнем качества шоколада, представленного на полках российских магазинов, — отметил Василий Смирнов. — Лабораторные испытания прошел как молочный, так и горький шоколад. По итогам исследований можем сделать вывод о высоком качестве российского шоколада: несоответствия носили единичный характер».
Как показали исследования весь исследованный горький шоколад произведен из продуктов переработки бобов какао с сахаром. Производители не использовали заменители или эквиваленты какао-масла и какаовеллу. При изготовлении шоколада производители использовали свежее и качественное сырье. Исследования подтвердили, что весь шоколад содержит полезные вещества и микроэлементы. При изготовлении шоколада никто из производителей не использует консерванты. Только продукция двух торговых марок не соответствовала обязательным требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Больше половины исследованного молочного шоколада — действительно высокого качества. Образцы соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и нормам опережающего стандарта Роскачества. Все представленные в исследовании молочного шоколада образцы оказались безопасными — они соответствовали техническому регламенту Таможенного союза.
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