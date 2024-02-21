Отзыв лицензии у QIWI Банка прервал самую длинную паузу ЦБ с 1991 года

В 2022 году на фоне кризиса и санкций регулятор почти не отзывал лицензии, но перерыв был короче — с начала февраля по 12 августа, то есть почти семь месяцев. Тогда же ЦБ приостановил проведение плановых проверок кредитных организаций, оставив только внеплановые выезды, писал РБК. Другую заметную паузу в расчистке рынка ЦБ брал в пандемийный кризис, весной 2020 года. Она продлилась шесть с половиной месяцев — с 31 января по 14 июля, но во второй половине года регулятор систематически сообщал о лишении игроков лицензий.