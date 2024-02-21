ЦБ: деньги на электронных кошельках не застрахованы

«Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплата вкладов производится ГК “АСВ”», — отмечает регулятор.