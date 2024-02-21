ЦБ: деньги на электронных кошельках не застрахованы

Банк России напомнил, что деньги, хранящиеся на электронных кошельках, не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Это означает, что средства, которые находились на электронных кошельках QIWI, не попадают под страховку.
«Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплата вкладов производится ГК “АСВ”», — отмечает регулятор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».