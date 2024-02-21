Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков. Что известно об отзыве лицензии прямо сейчас

После того, как утром в среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка» (является оператором «Qiwi-кошелька»), компания запретила выводить денежные средства с электронных кошельков.
Почему отозвали лицензию
Как сообщалось на сайте регулятора, лицензия была отозвана из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Добавляется, что банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как это отразилось на работе сервисов
Принадлежащий компании QIWI сервис Contact, который используется для переводов за границу, приостановил работу после сообщения об отзыве лицензии. После введенных странами Запада санкций против «Юнистрима» он оставался одним из наиболее популярных сервисов для трансграничных переводов наряду с «Золотой короной».
В системе Qiwi была заблокирована возможность вывести деньги со счета: «Платеж нельзя провести», — отображается при попытке пользователя в личном кабинете.
Сразу после отзыва лицензии компания оставляла возможность пополнять и снимать деньги со счета. Но после 10 часов утра по московскому времени (через час после сообщения ЦБ об отзыве лицензии) сначала было заблокировано пополнение кошельков. Еще позже — вывод средств.
Как сообщалось в январе текущего года, компания QIWI хотела продать свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (на 100% принадлежит бывшему генеральному директору QIWI Андрею Протопопову).
Что происходит на Мосбирже
После сообщения об отзыве лицензии на Московской бирже расписки Qiwi падают почти на 25%, свидетельствуют данные торгов.
На открытии Мосбиржи в 10 утра бумаги компании торговались на отметке около 360 рублей, это на 25% меньше, чем в прошлую торговую сессию. Позднее бумаги Qiwi приостановили торги.
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