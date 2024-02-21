Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков. Что известно об отзыве лицензии прямо сейчас

Сразу после отзыва лицензии компания оставляла возможность пополнять и снимать деньги со счета. Но после 10 часов утра по московскому времени (через час после сообщения ЦБ об отзыве лицензии) сначала было заблокировано пополнение кошельков. Еще позже — вывод средств.