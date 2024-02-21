Акции в Китае выросли до максимума за последние недели на фоне усиления мер поддержки

Подобные фонды используют вычислительные модели и автоматизированные алгоритмы для анализа, принятия инвестиционных решений и совершения сделок. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи приостановили работу квантового фонда Ningbo Lingjun Investment Management Partnership на три дня, до 22 февраля. Счет фонда перед этим был временно заблокирован после того, как он за минуту продал акции материкового Китая на 2,6 млрд юаней ($361,3 млн) в начале торгов 19 февраля, что привело к резкому падению индексов двух бирж. Торговые площадки пообещали ужесточить надзор над количественным трейдингом.