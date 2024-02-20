Слишком негативные настроения в газе

Из значимых данных стоит обратить внимание на позиционирование крупных управляющих (MM) во фьючерсе. По итогам прошедшей недели объем открытых шортовых позиций у данной группы трейдеров достиг экстремальных уровней. Учитывая фундаментную картину, настроения оправданы. Однако у всего есть предел. Обычно столь негативные настроения являются сигналом к скорому образованию локального дна.