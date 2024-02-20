Слишком негативные настроения в газе

Нефть
По итогам прошедшего дня нефть марки Brent незначительно выросла на 0,2%. Низкая волатильность была следствием праздничного выходного в США.
Из значимых макроданных в четверг, 22 февраля, ожидается выход предварительных индексов деловой активности в производстве и услугах за февраль в Индии, Японии, Евросоюзе и США. Обычно положительная динамика PMI и субиндексов новых заказов является опережающим сигналом роста спроса на нефть.
Техническая картина остается без изменений. Уверенный пробой уровня $83 (BR-3.24) станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87, но желателен новостной триггер. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедший день снизились на 2,7%. Высокий уровень запасов и добычи, а также отсутствие значимых драйверов для роста продолжают оказывать давление на цену.
Из значимых данных стоит обратить внимание на позиционирование крупных управляющих (MM) во фьючерсе. По итогам прошедшей недели объем открытых шортовых позиций у данной группы трейдеров достиг экстремальных уровней. Учитывая фундаментную картину, настроения оправданы. Однако у всего есть предел. Обычно столь негативные настроения являются сигналом к скорому образованию локального дна.
Техническая картина в NG пока без изменений: котировки вошли в диапазон, где цена может начать попытки формирования консолидации после текущей волны падения. Разворот исторической сезонности будет оказывать поддержку ценам в ближайшее время.
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