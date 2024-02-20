Не все закручено. Как застройщики привлекают покупателей в новых реалиях рынка

В первую очередь, считают эксперты, тем, кому необходимо купить жилье прямо сейчас, не следует откладывать этот шаг.
«Потому что Центробанк постоянно ужесточает условия выдачи ипотеки», — считает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».
В феврале 2024 года Госдума разрешила Центробанку ограничивать кредитным организациям предоставление клиентам с высокой долговой нагрузкой относительно уровня доходов новых займов, а также займов под залог имущества.
«Не исключено, что активное применение этой меры существенно сократит шансы на успешное оформление ипотеки», — отмечает собеседник.
Но власти не запрещают выгодные траншевые кредиты, так как они не подразумевают увеличения стоимости квартиры, напомнил он. Эта опция дает возможность вносить смягченные платежи первый год действия кредита, после чего его можно рефинансировать.
По прогнозам Банка России, как раз к концу 2024 года начнет снижаться ключевая ставка, и рефинансированием займа будет выгодно воспользоваться.
Новые предложения
Кроме того, отметил эксперт, девелоперы чаще стали предлагать длительные беспроцентные рассрочки и трейд-ин, в том числе — с проживанием.
«Средний размер дисконта на первичном рынке пока невелик — 3%, но максимальные скидки достигают 30%. К тому же, покупатели могут согласовывать с застройщиками индивидуальные условия сделки. Многие компании идут навстречу клиентам», — рассказал Руслан Сырцов.
«После ужесточения условий выдачи ипотека на первичном рынке стала менее доступной. Спрос на новостройки в Москве, который был в значительной мере исчерпан еще в период ажиотажа конца лета — начала осени прошлого года, остывает. Поэтому в качестве альтернативы на рынок новостроек стали возвращаться рассрочки», — рассказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
«Кроме того, чтобы поддержать продажи, застройщики увеличивают размер скидок в своих проектах. По нашим данным, в феврале размер дисконта вновь достиг 30%», — уточнил он.
Причем, если раньше максимальные скидки предлагались в проектах с апартаментами, на которые не распространялась льготная ипотека, то теперь — в проектах с официальным жилым статусом.
Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость, ожидает сокращение количество сделок с ипотекой. «В этом году оно может снизиться на 30−40%, что, безусловно, заметно повлияет и не общий спрос в сегменте первичного жилья», — отметил он.
В общем объеме покупок доля ипотечных уменьшится до 50% (против 80% в прошлом году). Это произойдет по причине ужесточения условий жилищного кредитования, в том числе по госпрограммам.
«Если приобретение квартиры — дело не очень срочное, можно подождать, когда ставки снизятся: на практике последних лет мы видим, что они меняются волнообразно, и можно надеяться на снижение в скором времени», — считает эксперт. Если квартирный вопрос не терпит отлагательства, покупатели решают его сейчас, независимо от экономической ситуации в стране.
Поэтому появляются вроде уже забытые инструменты продаж — такие как рассрочка платежа, трейнд-ин и даже выкуп старой квартиры с возможностью проживания до получения ключей от новой.
Это и уже вернувшаяся программа траншевой оплаты, когда достаточно внести 15% первоначального взноса, далее по 10% ежемесячно, а остаток после ввода дома в эксплуатацию или переход на ипотеку, что остается очень выгодным предложением сегодня, т.к. к этому времени условия по ипотеке могут уже смягчить.
«Кстати, программа траншевой оплаты и есть удобная рассрочка, чтоб переждать высокие проценты по ипотеке», — напомнил Валерий Кочетков.
По его мнению, стоимость первичного жилья не меняется быстро, поскольку заложена в финмодель проекта, и девелопер не может моментально переписать ценники. «В ближайшие месяцы цены на первичном рынке Москвы сохранятся примерно на текущем уровне. В этом году они могут немного снизиться — на 5−7% — на 3- и 4-комнатные квартиры», — прогнозирует он.
По оценке Валерия Кочеткова, бюджетные квартиры, как единственно доступные для большинства покупателей, будут наиболее востребованными — их предложение станет сокращаться, соответственно, они могут продолжить дорожать на 10−15%.
«В Подмосковье при повышении спроса на экономичные лоты рост цен, возможно, составит 5−10%», — прогнозирует эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».