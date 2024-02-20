Не все закручено. Как застройщики привлекают покупателей в новых реалиях рынка

«Кстати, программа траншевой оплаты и есть удобная рассрочка, чтоб переждать высокие проценты по ипотеке», — напомнил Валерий Кочетков.



По его мнению, стоимость первичного жилья не меняется быстро, поскольку заложена в финмодель проекта, и девелопер не может моментально переписать ценники. «В ближайшие месяцы цены на первичном рынке Москвы сохранятся примерно на текущем уровне. В этом году они могут немного снизиться — на 5−7% — на 3- и 4-комнатные квартиры», — прогнозирует он.



По оценке Валерия Кочеткова, бюджетные квартиры, как единственно доступные для большинства покупателей, будут наиболее востребованными — их предложение станет сокращаться, соответственно, они могут продолжить дорожать на 10−15%.