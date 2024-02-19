«Тинькофф банк» начнет доставлять карты в Симферополь и Севастополь

Как уточнил оператор службы поддержки, доставка будет запущена с 20 февраля «пока что лишь в данные города». «Будет ли доставка в населенные пункты рядом с этими городами — стоит уточнить в чате при оформлении встречи по какому-либо продукту, уже скажут точно», — добавили в поддержке.