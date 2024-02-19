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«Тинькофф банк» начнет доставлять карты в Симферополь и Севастополь

Доставка будет запущена с 20 февраля.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. «Тинькофф банк» с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Симферополь и Севастополь, сообщили ТАСС в службе поддержки банка.

«Жители Крыма и Севастополя могут оформить дебетовую и кредитную карты “Тинькофф”. Доставит ее наш представитель», — отметили в кредитной организации.

Как уточнил оператор службы поддержки, доставка будет запущена с 20 февраля «пока что лишь в данные города». «Будет ли доставка в населенные пункты рядом с этими городами — стоит уточнить в чате при оформлении встречи по какому-либо продукту, уже скажут точно», — добавили в поддержке.

В январе о начале работы в Крыму сообщил «Сбер». Также в Крыму работают РНКБ (входит в группу ВТБ) и Промсвязьбанк.