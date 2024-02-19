FT: ликвидаторы китайского застройщика Evergrande готовят иск против аудитора PwC

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Ликвидаторы китайского девелопера Evergrande собираются подать иск за халатность против одной из крупнейших в мире аудиторских компаний британской PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом сообщила газета Financial Times.
PwC на протяжении более 10 лет занималась аудитом потерпевшего крушение девелопера. По мнению ликвидаторов Evergrande, аудитор провел необъективную оценку финансовых показателей компании за 2020 год, что могло повлиять на принятие управленческих решений, приведших к банкротству. Тем не менее, FT высказывает сомнения относительно наличия у ликвидаторов Evergrande доказательств вины PwC.
Издание также указывает на участившиеся в последние годы попытки ликвидационных групп привлечь к ответственности аудиторов с целью взыскания финансовых средств для покрытия задолженностей перед иностранными инвесторами.
Крах Evergrande
Застройщик Evergrande, занимавший одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости КНР, после нескольких лет роста и активных заимствований в 2021 году объявил о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.
Судебное разбирательство было инициировано в июне 2022 года одним из кредиторов — компанией Top Shine Global, которая пыталась получить от Evergrande 862,5 млн гонконгских долларов (около $110 млн). Решение о ликвидации бизнеса Evergrande откладывалось властями семь раз, так как компания просила предоставить ей больше времени на переговоры с кредиторами: в последний раз это произошло 4 декабря 2023 года.
17 июля 2023 года Evergrande с большим опозданием опубликовала два финансовых отчета — за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $340 млрд).
29 января 2024 года Гонгонгский суд вынес решение о ликвидации Evergrande. Крах компании спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.