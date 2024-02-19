FT: ликвидаторы китайского застройщика Evergrande готовят иск против аудитора PwC

Судебное разбирательство было инициировано в июне 2022 года одним из кредиторов — компанией Top Shine Global, которая пыталась получить от Evergrande 862,5 млн гонконгских долларов (около $110 млн). Решение о ликвидации бизнеса Evergrande откладывалось властями семь раз, так как компания просила предоставить ей больше времени на переговоры с кредиторами: в последний раз это произошло 4 декабря 2023 года.