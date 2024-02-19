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Denizbank заявил об отсутствии запрета на открытие счета россиянам

Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете на открытие счета гражданам РФ. Об этом заявил представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.
Источник: Reuters

«Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ.— “Ъ”) открываются», — заверил собеседник «РИА Новости».

В банке уточнили, что для открытия банковского счета в Denizbank россиянам нужно иметь ВНЖ, а также депозит в эквиваленте $10 тыс. Этот депозит нельзя будет снимать в течение действия счета.

На прошлой неделе издание РБК сообщило, что Denizbank разослал клиентам из России письма с запросом документов, подтверждающих их право на проживание в Турции. В банке заверили, что это связано с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

Лаура Кеффер