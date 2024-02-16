Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян

Один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщают российские клиенты банка в тематических чатах. Об этом же рассказала в своем телеграм-канале юрист Елена Рязанова, которой пришло такое письмо.
Как рассказал один из посредников Сергей Овсянников, центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные. Также не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории россиян. Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса. Но пока также нет информации о том, какая сумма требуется на счету, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна появиться в ближайшее время, уточнил Овсянников. По его словам, массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.
Другой посредник, Елена Чернышова, говорит, что письма начали приходить клиентам Denizbank примерно неделю назад. Она объясняет эту рассылку тем, что банк обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам, по ее словам, не планируется, но могут быть заблокированы те счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова уточнила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета.
РБК направил запрос в Denizbank.
Как банкиры в Турции относятся к россиянам
Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России, продолжает Овсянников. «Уровень отказов составляет 95%. Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге клиенты не проходят проверку комплаенса» — рассказывает он. По словам Чернышовой, Denizbank перестал полностью принимать заявления на открытие счета от любых иностранных граждан, не только россиян, с середины января 2024 года.
В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. До сентября того же года в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество с российской компанией турецкие банки начали отключать их прием. Карты турецких банков необходимы россиянам для совершения безналичных платежей и переводов на них денежных средств с российских счетов.
В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах. Например, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, некоторые банки этой страны с начала 2024 года начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, которые хотят открыть карты.