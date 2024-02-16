Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян

Как рассказал один из посредников Сергей Овсянников, центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные. Также не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории россиян. Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса. Но пока также нет информации о том, какая сумма требуется на счету, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна появиться в ближайшее время, уточнил Овсянников. По его словам, массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.