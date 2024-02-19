Цены на газ в Европе опустились до минимума за восемь месяцев

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон в разговоре министром энергетики Украины Германом Галущенко сообщила, что Евросоюз не против прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 2025 года, потому что больше не видит угрозы для энергоснабжения стран Центральной Европы. В свою очередь Киев не испытывает более потребности в реверсивных поставках российского газа, так как собирается перейти на самообеспечение.