Как спасти деньги на счетах: страховка или самозащита

При этом могут присылаться фото банковских карт с именем и фамилией знакомого, родственника, а номер счета — реальный (карта принадлежит мошеннику или подставному лицу). Но имя и фамилия могли быть взяты из соцсети или после утечки данных, а изображения могут быть созданы с использованием графических программ. В этом случае необходимо перезвонить по телефону напрямую без использования мессенджера и уточнить у «просителя» — в курсе ли он, что от его имени просят о переводах денег.